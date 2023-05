Dia das Mães: restaurantes e serviços para celebrar a data

Neste domingo, 14 de maio, é o Dia das Mães, data em que é comum comprar presentes. Mas um outro jeito de comemorar o dia é através de experiências, como ir a um restaurante ou aderir a um serviço. O Vida&Arte preparou uma lista com opções especiais para o Dia das Mães. Confira:

Boteco do Mercado dos Peixes

Para o Dia das Mães, o Boteco do Mercado dos Peixes lançará o prato “Aconchego de Mãe”, composto por nhoque de macaxeira, servido com molho de abóbora e camarão. “A ideia do prato vem de trazer algo que remete ao aconchego de mãe. Aquele prato que, quando a gente chega na casa da nossa mãe, a gente quer comer algo que tenha um pouco mais de sofisticação. Então, através desse prato, buscamos trazer a regionalidade e, ao mesmo tempo, proporcionar um prato acolhedor para os clientes, que geralmente a comemos nas festividades nas casas das nossas mães. Quando elas propõem um prato especial, para receber os filhos e a família”, explica Bibiana Vaz, chef executiva do Boteco.

Onde: Av. Beira Mar, 4771 - Meireles



Av. Beira Mar, 4771 - Meireles Quando: Segunda a quinta, das 12 às 23 horas; sexta e sábado, das 12 à 00 horas; domingo, das 11 às 23 horas

Boteco Imprensa Food Square e Maraponga Food Square

No Boteco do Imprensa Food Square e Maraponga Food Square também tem lançamento: um nhoque de macaxeira servido com molho de abóbora e carne seca. Tem também uma versão vegetariana do prato, que ao invés de carne seca, leva queijo coalho. “A ideia desse prato foi de juntar o acolhimento e o cuidado de mãe, com a regionalidade cearense. Por isso um Nhoque de macaxeira, com creme de abóbora e carne seca ou queijo coalho. Esperamos que os nossos clientes aproveitem bastante essa experiência gastronômica”, explica Bibiana Vaz, chef executiva do Boteco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imprensa Food Square

Onde: Avenida Desembargador Moreira, 2355 - Dionísio Torres



Avenida Desembargador Moreira, 2355 - Dionísio Torres Quando: Domingo a quinta 17 as 23 horas; Sexta e sábado 17 as 00 horas

Maraponga Food Square

Onde: Avenida Godofredo Maciel, 3081 - Maraponga



Avenida Godofredo Maciel, 3081 - Maraponga Quando: domingo a quinta, 17 as 23 horas; sexta e sábado 17 a 1 hora

Hard Rock Café

O Hard Rock Café terá programação especial para o Dia das Mães desde o início do dia até o fim da noite. No café da manhã, terá cover de Elsa e Anna, estrelas de “Frozen”. A partir das 13 horas, Gerard Presley apresenta um show cover do rei do rock Elvis Presley. Durante o almoço, todas as mães presentes ganharão uma sobremesa. A partir das 19 horas, a banda O Verbo apresenta sucessos do rock nacional.

Onde: Shopping Rio Mar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Shopping Rio Mar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quando: Segunda a quinta, das 12 às 00 hora; sexta a sábado, das 12 a 1 horas; domingo, das 9 a 00 hora



Benévolo Café e Gelato

As sobremesas “Amor de Morango”, “Amor de Abacaxi” e “Amor de Chocolate” entram no cardápio da Benévolo Café e Gelato especialmente para o Dia das Mães. Cada prato contém 400 gramas, rendendo para 4 a 5 pessoas. “Nossa sobremesa de lançamento para o Dia das Mães é um pavê de sabores variados, mas contendo o amor e o aconchego. Lembro da minha infância, quando minha vó e minha mãe sempre preparavam pavê. Por isso, garanto que todos vão adorar essa experiência de sabor, e nostalgia“, disse o CEO da Benévolo, Gelateria e Café, Jefferson Deywis.

Onde: Ana Bilhar, 1083 - Meireles



Ana Bilhar, 1083 - Meireles Quando: todos os dias, das 8 às 23 horas



Casa Bauducco

A Casa Bauducco lança para o Dia das Mães o Cioccolato Speciale, um biscoito artesanal de chocolate com cobertura de chocolate, de R$ 59,90. “Gostamos de trazer novidades para os nossos clientes, principalmente em datas comemorativas. O Dia das Mães possui um apelo emocional e forte conexão com a nossa marca, que conecta muito fortemente com as famílias. Acreditamos que todo o nosso portfólio transmita esse sentimento de carinho e, agora, trouxemos um produto novo e delicioso especialmente para a data”, explica Sandro Malimpensa, Diretor D2C da Casa Bauducco.

Onde: RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz)

Matú Massoterapia

Para quem busca serviços de massoterapia integrativa, o Matheus Cavalcante oferece o serviço. Há diversas opções: massagem equlíbrium, ventosaterapia, pedras quentes, escalda-pés e mais.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui