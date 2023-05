Gratuito: últimos dias para visitar exposição Negros na Piscina

Com 210 obras de cerca de 60 artistas de várias partes do País, mostra fica em cartaz até próximo domingo, 14, na Pinacoteca do Ceará

A exposição “Negros na Piscina”, de curadoria de Moacir dos Anjos e Fabiana Moraes, fica até este domingo, 14, na Pinacoteca do Ceará. A mostra busca fazer uma “subversão” ao inserir certos grupos em espaços que historicamente não eram bem-vindos.

Entre os trabalhos reunidos na exposição, há obras dos cearenses Efrain Almeida, Felipe Camilo, Haroldo Saboia, Julio Souza e do coletivo Terroristas del Amor, formado por Dhiovanna Barroso e Marissa Noana. Artistas como Arthur Bispo do Rosário e Walter Firmo também compõem a exposição, que traz ainda nomes como Renata Felinto, João Bertholini, Géssica Amorim e Marlon Diego.

Usando diferentes linguagens artísticas, como imagens, gestos e histórias, “Negros na Piscina” propõe uma outra visão do Brasil, em que pessoas pretas, indígenas e travestis são retratadas em situações de trabalho, festa, gozo e segurança. A mostra foi instalada em 2022, para o Fotofestival Solar, realizado em dezembro do ano passado.

A “piscina” do título, de acordo com os curadores, fala sobre a vontade e a precisão de um "levante contra interdições e o impedimento a uma vida plena", fruto de séculos de colonização e de seus desdobramentos. A Pinacoteca do Ceará integra a Rede Pública de Equipamentos da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult - CE) e é gerida pelo Instituto Mirante.



Últimos dias da exposição “Negros na Piscina”