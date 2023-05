Morre DumDum, rapper e vocalista do Facção Central, aos 54 anos

Vocalista do grupo Facção Central, DumDum estava internado em estado grave desde o dia 6 de abril

Nesta sexta-feira, 12, o rapper DumDum, do grupo Facção Central, morreu aos 54 anos em decorrência de um AVC.

“Infelizmente na manhã de hoje, o rap nacional ficou mais pobre. Uma das maiores vozes do hip hop nos deixou. Seu legado será eterno. Descanse em paz meu mano, todas as quebradas do Brasil agradecem pelo que você fez e representou”, escreveu Eduardo Taddeo, parceiro dos palcos de DumDum.

Washington Roberto Santana já estava internado em estado de saúde grave desde 6 de abril deste ano devido a um acidente vascular cerebral. O artista entrou em coma induzido após realizar uma cirurgia, mas não resistiu.

A confirmação do falecimento foi dada no Instagram do grupo Facção Central. Ainda não há informações sobre o velório.

“Neste momento de dor e tristeza, prestamos as nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos de DumDum, e rogamos a Deus que conforte seus corações neste momento de luto. DumDum será sempre lembrado por seu espírito contagiante, generosidade e espírito de solidariedade. Que sua luz continue a brilhar entre nós, como uma inspiração e exemplo de vida como sempre fez”, consta em texto da nota oficial publicado nas redes sociais.

Facção Central

O grupo foi formado em 31 de maio de 1989, na região central de São Paulo e foi inicialmente integrado por Jurandir e Mag. Eles deixaram o grupo e foram substituídos por DumDum e Eduardo.

De 1997 para 1998, DJ Garga deixou o grupo e Erick 12 o substituiu, mas abandonou o grupo tempos depois. Nascidos e criados em cortiços, os componentes conviveram desde a infância com violência social, tráfico de drogas, vícios, violência policial, delegacias e presídios.

Um passado violento transformado em fonte de inspiração e traduzido em composições que relatam a realidade cotidiana das camadas mais baixas da sociedade, além de criticar duramente aqueles que, na visão do compositor, seriam os causadores dos problemas discutidos nas letras das canções.

