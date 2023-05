Dolph Lundgren revela afastamento dos cinemas para tratar câncer

Dolph Lundgren revelou que foi diagnosticado com câncer em 2015; ator de "Rocky", "Os Mercenários" e "Aquaman" realizou cirurgia para remoção de tumor no rim

Dolph Lundgren revelou que foi diagnosticado com um câncer em 2015 e desde então luta contra a doença. A revelação do ator foi dada ao jornalista Graham Bensinger, durante o programa “In Depth with Graham Bensinger”, exibido na última quarta-feira, 10.

Conhecido pelos seus papéis em “Rocky IV” (1985), "Mestres do Universo" (1987), "Os Mercenários" (2010-2014) e “Creed II” (2018), o ator de 65 anos de idade removeu um tumor no rim e, desde a cirurgia em 2015, realizava exames de acompanhamento a cada seis meses.

“Fiz isso [exames] todos os anos e ficou tudo bem por cinco anos…Em 2020, eu estava de volta à Suécia e tive algum tipo de refluxo ácido, não sabia o que era. Então fiz uma ressonância magnética e eles descobriram que havia mais alguns tumores ao redor da área.”, contou.

Em 2021, enquanto se preparava para as filmagens de “Aquaman 2”, Dolph Lundgren descobriu que tinha seis tumores cancerígenos em diferentes partes do corpo, como coluna, estômago, pulmão e rins.

O ator ficou afastado durante o ano de 2022 por recomendações médicas para realizar o tratamento. “Finalmente essas coisas encolheram para cerca de 90%. Agora estou no processo de remover o tecido cicatricial remanescente nesses tumores, o prognóstico é que, quando eles os removerem, não haja atividade cancerígena e a medicação que estou tomando irá suprimir todo o resto.", detalhou.



