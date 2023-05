Gratuito: MIS realiza mostra com 18 trabalhos de artes visuais

O Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS-CE) promove nesta sexta-feira, 12, e neste sábado, 13, a segunda edição da mostra artística do Ateliê de Criação “Daquilo que não sabemos que sabíamos”. Vários espaços do museu serão ocupados por 18 projetos envolvendo artes visuais e também será lançado um livro com os processos criativos das iniciativas.

As atividades são totalmente gratuitas. Nos dias 12 e 13 de maio, das 13h às 20 horas, ficam disponíveis as obras realizadas durante o ateliê de criação. Nesta sexta-feira, 12, acontece na praça do MIS o lançamento do livro “Ateliê de Criação - Daquilo que não sabemos que sabíamos”. A publicação apresenta ao público uma parte da imersão do grupo de artistas.

Foram produzidos 500 exemplares do livro. Haverá distribuição gratuita para os artistas, mediadores e educadores envolvidos no Ateliê. Os exemplares também serão enviados para instituições culturais parceiras do museu. Alguns volumes ficarão disponíveis na Biblioteca Marly Mariano & Thomaz Farkas (no andar +1 do Anexo do MIS) e será disponibilizada uma versão digital do livro no site do equipamento.

No sábado, 13, o artista Felipe Camilo apresenta, a partir das 17 horas, sua pesquisa curatorial “Ruína, Rastro, Imaginação: Um Devir Negro nas Imagens”. A programação acontecerá na praça do MIS. Terão obras expostas os artistas Jeff Santos, Taís Monteiro, Marília Oliveira, Plantomorpho, Tea Marcelo, zwanga adjoa nyack, Chaplin cearense (Apolo), Sabrina Moura, Criznada, Danz, Duda, Sid, Nágila Gonçalves, Lívio, Camila Albuquerque, Gustavo de Paula e Cigana.

O Ateliê de Criação é uma das categorias do edital Ocupa MIS, lançado em 2022. A iniciativa reuniu artistas que desenvolveram pesquisas de criação nas artes visuais e sonoras e investigaram relações entre arte, tecnologia e questões urgentes na contemporaneidade. A mediação foi feita pelos artistas e pesquisadores Batman Zavareze, Helio Menezes, Ana Raylander Martís dos Anjos, Junior Pimenta e Ana Cecilia Soares.

Serviço

Quando: sexta-feira, 12, e sábado, 13, a partir das 13 horas

Onde: MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito

Lançamento do livro “Ateliê de Criação - Daquilo que não sabemos que sabíamos”

Quando: sexta-feira, 12, às 18 horas

Onde: Praça do MIS

Pesquisa curatorial “Ruína, Rastro, Imaginação: Um Devir Negro nas Imagens”, de Felipe Camilo

Quando: sábado, 13, às 17 horas

Onde: Praça do MIS

Mostra “Ateliê de Criação - Daquilo que não sabemos que sabíamos”

Quando: sexta-feira, 12, e sábado, 13, das 13h às 20 horas

Onde: vários espaços do MIS

Programação completa da mostra do Ateliê de Criação

Jardim/Lateral Casarão

Quando: 18h às 20 horas

Obras: “Portais da Nova Era”, de Cigana; “Telepatia Tecnológica: Como se comunicar telepaticamente através dos sonhos das máquinas”, de Crisnada

Auditório (no Casarão)

Quando: 13h às 20 horas

Obra: “Cadernos que Vestem e Alimentam: Aqueles que não sabíamos que sabemos”, de Gustavo de Paula

Jardim Interno

Quando: 13h às 20 horas

Obras: “Mar de Simoa”, de Sabrina Moura; “Vestido Ocluso”, de Danz

Caixas de som da Praça

Quando: 13h às 17h30min

Obras: “falar-pensar pretuguês: movimentos e presenças negro-brasilianas no Siará”, de Tea Marcelo (das 13h às 16 horas); “Performance - Superfície do Cinema Chapliniano entre corpo e imagem”, de Chaplin Cearense (Apolo), das 16h às 17h30min

Painel de Led

Quando: 16h às 20 horas

Obras: “Superfície do Cinema Chapliniano entre corpo e imagem”, de Chaplin Cearense (Apolo), das 16h às 17h30min; “Projeto Cara Pálida”, de Livio, “Rede de Apoio”, de Camila Albuquerque; “Casa Corpo em Memória Anhamum”, de Nágila Gonçalves; “Me afoguei várias vezes até sentir que profundo é onde eu moro”, de Sid, das 17h30min às 20 horas

Sala Multiuso

Quando: 17h30min às 20 horas

Obra: “Um Corpo Que Voa”, de Duda

Videowall Escada

Quando: 13h às 20 horas

Obra: “Me afoguei várias vezes até sentir que profundo é onde eu moro”, de Sid

Térreo

Quando: 13h às 20 horas

Obra: “Superfície do Cinema Chapliniano entre corpo e imagem”, de Chaplin Cearense (Apolo)

Sala Imersiva

Quando: 13h às 20 horas

Obra: “Futurologia ou a possibilidade de fabular o amanhã”, de Jeff Santos; “Cama de Baleia”, de Taís Monteiro; “Elas Chegam Pelo Mar”, de Marília Oliveira; “DaimonosS37”, de Plantomorpho; “Ruína, Rastro, Imaginação: Um Devir Negro nas Imagens”, de Felipe Camilo; “falar-pensar pretuguês: movimentos e presenças negro-brasilianas no Siará”, de Tea Marcelo; “Assentamento”, de zwanga adjoa nyack.

