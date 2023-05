Dia das Mães: Toquinho faz show gratuito em Fortaleza

Toquinho traz para Fortaleza o show da turnê "A Arte de Viver"; músico fará apresentação gratuita no Dia das Mães

O músico Toquinho fará um show especial nesta sexta-feira, 12, na praça de alimentação do Shopping Riomar Fortaleza, a partir das 18h30min. A apresentação gratuita do artista será em homenagem ao Dia das Mães, celebrado neste domingo, 14.

Autor dos sucessos “Aquarela”, “Onde anda você”, "Que Maravilha" e muitas outras canções que ultrapassaram gerações, Toquinho traz a Fortaleza a turnê “A Arte de Viver”, que irá integrar a programação tradicional de Dia das Mães do shopping localizado no bairro Papicu.

Na data, a apresentação do cantor e compositor paulista irá contar com a participação de Camilla Faustino, considerada uma das principais vozes da Música Popular Brasileira atual. O show especial também terá presença dos músicos Ivâni Sabino, no baixo, e de Pepa D'Elia, na bateria.

Dia das Mães com Toquinho em Fortaleza

Onde : praça de alimentação L3 do Shopping Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



: praça de alimentação L3 do Shopping Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quando : sexta-feira, 12, a partir das 18h30min



: sexta-feira, 12, a partir das 18h30min Mais informações : no Instagram @riomarfortaleza



: no Instagram @riomarfortaleza Gratuito



