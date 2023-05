5 golpes online para evitar no Dia das Mães

O Dia das Mães é conhecido por ser uma das datas comemorativas que mais movimenta o setor varejista. No período, muitos consumidores realizam compras em shoppings, lojas físicas e, principalmente, no ambiente online. De acordo com dados da Voxus, empresa de mídia programática, a expectativa para compras no Dia Das Mães, em 2023, é muito alta, com projeção de aumento geral de 5% a 7% durante a semana da celebração no comércio eletrônico brasileiro.

No entanto, assim como as vendas aumentaram, o número de golpes no ambiente online seguiram a mesma projeção. Segundo Wanderson Castilho, perito digital e CEO da Enetsec, a praticidade em realizar compras em poucos cliques, aliada a emoção da vítima, faz com que tudo fique mais confortável para o cibercriminoso aplicar o seu golpe.

“O apelo emocional em datas comemorativas facilita a ação dos fraudadores. Eles sabem como agir, e em qual momento agir, por isso é importante se atentar aos pequenos detalhes no momento de sua compra, e garantir que ela seja no mínimo segura”, alerta o especialista.

Para você evitar cair em fraudes e aproveitar o Dia das Mães sem problemas, Wanderson Castilho destaca os principais golpes deste período. Confira!

1. Roubo de dados

Esse golpe é muito comum, os cibercrimonosos induzem a vítima a clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS e até WhatsApp. Com isso, os golpistas conseguem instalar um software malicioso em celulares e pescar os dados bancários. Esses golpes também incluem outras maneiras de enganar as vítimas, como atrair para sites fraudulentos, sempre com a finalidade de obter os dados financeiros.

2. Promoções tentadoras

Nesse período é muito comum observar anúncios com promoções, e algumas com preços abaixo do mercado em até 40%. Assim, o perito digital alerta desconfiar sempre de promoções exorbitantes, elas tendem a a ser irreais.

3. Falso comprovante

Segundo dados de um mapeamento realizado pelas plataformas online OLX e AllowMe, esse é um dos golpes mais aplicados no e-commerce. Em uma ação de compra e venda, o golpista utiliza um falso comprovante e encaminha para vítima, fazendo-a acreditar que o valor da compra já foi depositado. Quando a pessoa percebe o golpe, o golpista já está com o produto e deixa de responder às mensagens.