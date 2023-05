Festival GPWeek anuncia Machine Gun Kelly e Halsey como atrações

O Festival GPWeek anunciou na manhã desta segunda-feira, 8, as atrações da nova edição do evento. A cantora Halsey, o rapper Machine Gun Kelly e o grupo de house music Swedish House Mafia foram confirmados e se apresentam no próximo dia 4 de novembro em São Paulo. Os ingressos começam a ser vendidos às 10 horas desta terça, 9, e custam a partir de R$ 195.

O evento teve a primeira edição em 2022, contando com nomes como The Killers e Twenty One Pilots no line-up. A realização dos shows será no Allianz Parque e o festival antecede o GP de Fórmula 1 no Brasil.

Os ingressos estarão disponíveis para compra no site da plataforma Eventim. Além do trio anunciado nesta segunda, o GP Week também contará com show do norte-americano JXDN.

GPWeek 2023

Quando: 4 de novembro

4 de novembro Onde: Allianz Parque (São Paulo)

Allianz Parque (São Paulo) Quanto: a partir de R$ 195

a partir de R$ 195 Mais informações: @gpweek

