The Cure virá ao Brasil em 2023; vocalista confirma show no país

The Cure fará shows no Brasil em 2023, informação foi confirmada por Robert Smith, vocalista da banda, nas redes sociais

A banda de rock The Cure fará show no Brasil em 2023. A informação foi confirmada por Robert Smith, vocalista da banda, em publicação divulgada na quarta-feira, 3, em seu perfil no Twitter.

Além do Brasil, a banda britânica deverá passar pela Argentina, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru e Uruguai ainda este ano. Atualmente, The Cure está realizando show nos Estados Unidos com a turnê “Shows of a lost world".

Donos dos sucessos “Boys Don't Cry”, “Friday I'm in love”, “Just like heaven” e vários outras canções que marcaram a década de 1980, as informações sobre locais e datas dos shows do The Cure no Brasil ainda não foram divulgadas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS Foo Fighters confirma show em Curitiba; saiba sobre ingressos

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY... BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD... MORE DETAILS WHEN THEY EXIST... ONWARDS X — ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 3, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui