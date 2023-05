The Maine confirma show único no Brasil em agosto

A banda estadunidense The Maine retorna ao Brasil para show único em São Paulo, no dia 26 de agosto. Donos de grandes sucessos do rock, pop e emo dos anos de 2010, a apresentação irá ocorrer na casa de show Vip Station, localizada no bairro de Santo Amaro, em São Paulo.

A informação foi confirmada pela própria banda, em anúncio divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira, 4. Os ingressos para o show vão custar a partir de R$75, com vendas iniciando às 14 horas desta sexta-feira, 5. Na publicação, a banda afirma ter “tentado deixar os ingressos mais baratos possíveis”.

LEIA TAMBÉM Foo Fighters confirma show em Curitiba; saiba sobre ingressos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos principais nomes do gênero emo que conquistou fãs em diversos lugares, principalmente no Brasil, o The Maine foi formado em 2007 por John O'Callaghan, Pat Kirch, Garrett Nickelsen, Jared Monaco, Kennedy Brock e emplacou hits, como: “Into your arms”, Misery”, “Growing up” e “I must be dreaming”.

The Maine comes to Brazil See you in São Paulo August 26th! We tried to keep tickets as cheap as possible. Hope to see you all there. Tickets on sale tomorrow 2PM São Paulo time. @solidmusice pic.twitter.com/bgqT4Yu7gJ — The Maine (@themaine) May 4, 2023

Além do show no dia 26 de agosto, a banda fará uma afterparty na mesma data e local, com ingressos limitados às 600 primeiras pessoas.

The Maine no Brasil

Quando : 26 de agosto



: 26 de agosto Onde : Vip Station (rua Gibraltar, 346 - Santo Amaro, São Paulo)



: Vip Station (rua Gibraltar, 346 - Santo Amaro, São Paulo) Quanto : a partir de R$75



: a partir de R$75 Vendas no site Clube do Ingresso a partir de sexta-feira, 5, às 14 horas



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui