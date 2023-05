K-Pop: Show do grupo TXT será exibido nos cinemas de Fortaleza

Os fãs de k-pop de Fortaleza vão poder assistir ao show do grupo Tomorrow X Together (TXT) nos cinemas da Capital. Intitulado “Tomorrow X Together World Tour Act: Sweet Mirage in LA: Live Viewing”, a apresentação do grupo sul-coreano será no dia 28 de maio, nos cinemas da rede UCI.

LEIA MAIS K-Pop: NCT Dream anuncia show no Brasil em julho

Em Fortaleza, a exibição do show irá ocorrer nos cinemas dos shoppings Iguatemi e Parangaba, no domingo, dia 28 de maio, às 15 horas. Os ingressos já podem ser adquiridos no site da UCI, nos valores de R$38,39 (meia-entrada) e R$68,39 (inteira).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estreado em 2013, o grupo de k-pop é formado por Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai. A apresentação que será exibida nos cinemas é do show realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, que ocorreu durante a segunda turnê mundial do TXT.

Tomorrow X Together no Cinema: assista o trailer

Tomorrow X Together no Cinema

Quando : domingo, 28 de maio, às 15 horas



: domingo, 28 de maio, às 15 horas Onde : shopping Iguatemi Fortaleza e Parangaba



: shopping Iguatemi Fortaleza e Parangaba Quanto : R$38,39 (meia-entrada) e R$68,39 (inteira)



: R$38,39 (meia-entrada) e R$68,39 (inteira) Vendas e mais informações: no site da UCI



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui