Morre Philippe Sollers, escritor francês, aos 86 anos de idade

O escritor Philippe Sollers, uma das grandes figuras literárias da França no último meio século, morreu aos 86 anos de idade. A informação foi anunciada pela editora Gallimard, neste sábado, 6.

"A editora Gallimard anuncia com tristeza a morte de Philippe Sollers, nascido Philippe Joyaux, no dia 5 de maio de 2023", afirma o comunicado da empresa francesa.

Nascido em 28 de novembro de 1936 em Talence, sudoeste da França, Sollers escreveu mais de 80 romances, entre ensaios e monografias.

Ele publicou seu primeiro romance, intitulado "Une curieuse solitude", aos 22 anos de idade e foi elogiado por Louis Aragon, um dos mais importantes poetas, romancista e ensaísta francês.

No ano de 1961, Philippe Sollers recebeu o prêmio Médicis com "Le Parc". Mas conquistou grande fama com o livro de ficção "Femmes", publicado em 1983.

O escritor era casado desde 1967 com a psicanalista Julia Kristeva, com quem teve um filho.



