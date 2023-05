Culinária: confira 3 receitas orientais na versão vegetariana

A alimentação vegetariana, além de consciente e saborosa, pode ser prática e diversificada. O mundo vegetal é rico e oferece inúmeras possibilidades de sabores e texturas, por isso você pode se aventurar na cozinha oriental e preparar versões vegetarianas deliciosas. A seguir, confira 3 receitas de comida japonesa vegetariana para experimentar!

Shimeji

Ingredientes

500 g de shimeji

3 colheres de sopa de azeite

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de alho granulado

1 fio de azeite

Modo de preparo

Em água corrente, lave o shimeji, separe os floretes e deixe escorrer. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Adicione o shimeji e refogue por 1 minuto. Acrescente o alho e o molho de soja e misture bem. Desligue o fogo, regue com um fio de azeite e sirva em seguida.

Tempurá

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em palitos

1 cebola descascada e cortada em rodelas grossas

1 xícara de chá de vagem com as pontas cortadas

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

2 colheres de chá de fermento químico em pó

Água gelada

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e cominho a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os legumes e misture bem. Adicione farinha de trigo e amido de milho e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e cominho. Aos poucos, acrescente a água gelada e misture até obter uma massa homogênea. Por último, junte o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre o óleo até dourar. Após, retire o tempurá da panela e coloque sobre um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Guioza (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)

Guioza

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de água

Recheio

1 jaca verde cortada em pedaços

cortada em pedaços 2 cebolas descascadas e picadas

2 tomates picados

100 g de azeitonas sem caroço e picadas

1 l de água

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto

Montagem

200 ml de água

Azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione a água, mexa até obter uma massa homogênea e deixe descansar por 30 minutos. Após, com a ajuda de um rolo, abra a massa e corte no formato de círculos. Reserve.

Recheio

Em uma panela de pressão, coloque os pedaços de jaca, cubra com a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 35 minutos após pegar pressão. Em seguida, retire a panela do fogo, espere a pressão sair, transfira a jaca para uma tábua e retire a casca, as sementes e o talo.

Com a ajuda de um garfo, desfie a jaca e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as cebolas, o alho e doure. Aos poucos, acrescente a carne da jaca, o tomate e as azeitonas e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, disponha dentro de cada um dos círculos um pouco do recheio e dobre ao meio para fechar. Faça algumas dobrinhas na borda e pressione bem. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as guiozas e deixe formar uma casquinha na base. Depois, junte a água, tampe a panela e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

