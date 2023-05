Detonautas anuncia show em Fortaleza no mês de agosto

Detonautas retorna à Fortaleza para show no mês de agosto; informações sobre valores e venda de ingressos ainda não foram divulgadas

A banda Detonautas fará show em Fortaleza no mês de agosto. A informação foi confirmada na última semana, em publicação divulgada nas redes sociais da banda de rock.

Formado por Tico Santa Cruz, Renato Rocha, Phil Machado, Fábio Brasil e Macca Grizi, o show na Capital irá acontecer no dia 5 de agosto, no Complexo Armazém.

O último show da banda de rock em Fortaleza aconteceu em 2020, durante a programação do Férias na P.I. daquele ano. Com a nova turnê nacional iniciada em abril e ocorrendo até o mês de novembro, o Detonautas também irá passar por cidades do Maranhão, Piauí, Bahia, Pará, Amazonas, Minas Gerais, Goiás, além de São Paulo e Rio de Janeiro.

As informações sobre valores e venda de ingressos ainda não foram divulgadas.

Detonautas em Fortaleza

Quando : 5 de agosto



: 5 de agosto Onde : Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro)



: Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro) Vendas em breve



