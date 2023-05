Zendaya e Timothée Chalamet estrelam trailer de ‘Duna 2’; assista

Com estreia marcada para o dia 3 de novembro de 2023, o primeiro trailer oficial de “Duna: parte 2” foi lançado nesta quarta-feira, 3.

Estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya, o filme segue a sequência do primeiro longa-metragem que foi lançado em 2021.

O filme tem direção de Denis Villeneuve e traz no elenco Austin Butler, Charlotte Rampling, Christopher Walken, Dave Bautista, Florence Pugh, Javier Bardem, Josh Brolin, Léa Seydoux, Rebecca Ferguson e Stellan Skarsgård.

Com trailer exibido com exclusividade no CinemaCon, realizado no final de abril, “Duna: parte 2” traz cenas filmadas em Abu Dhabi, Budapeste, Itália e Jordânia.

Duna 2: assista o trailer

