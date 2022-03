Oscar 2022: ninguém viu, mas "Duna" já levou quatro prêmios

O 94º Oscar nem começou oficialmente, mas "Duna" já é o filme mais premiado da edição até aqui, tendo levado quatro troféus. Isso porque, neste ano, uma controversa decisão excluiu o anúncio dos vencedores de oito categorias da cerimônia com transmissão ao vivo. O longa, baseado na obra de Frank Herbert, é o segundo filme com mais indicações nesta edição, com 10, só atrás de "Ataque dos Cães", de Jane Campion, com 12.

Em um evento não televisionado, antes da cerimônia oficial, foram entregues as estatuetas das categorias de Melhor Montagem, Trilha Sonora Original, Som, Direção de Arte — vencidas por "Duna" —, Maquiagem e Cabelo, Curta, Curta Documentário e Curta de Animação. A cerimônia oficial começa às 21 horas.

A decisão foi tomada para diminuir o tempo de duração da cerimônia, em uma tentativa de reverter a queda de audiência do evento. O Oscar do ano passado teve a menor audiência da história do prêmio nos EUA, com queda de 58% em comparação a 2020.



Além das vitórias de "Duna", ganharam as outras quatro categorias os filmes "Os Olhos de Tammy Faye" (Maquiagem e Penteado), "The Queen of Basketball" (Curta Documentário), "The Windshield Wiper" (Curta de Animação) e "The Long Goodbye" (Melhor Curta).

De acordo com a Academia de Hollywood, que promove o Oscar, os discursos de vitória dos ganhadores das categorias excluídas serão exibidos em vídeos editados ao longo da cerimônia oficial.

Ao longo das semanas que antecederam a cerimônia, a decisão provocou reações críticas de nomes da própria indústria como os cineastas Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Jane Campion e Denis Villeneuve, todos com longas indicados ao Oscar em 2022.

Nas redes sociais, Guillermo del Toro fez uma "cobertura" descompromissada do pré-evento, compartilhando fotos dos vencedores.

Confira a lista:

Melhor Som: "Duna"

Melhor Trilha Sonora: "Duna"

Melhor Edição: "Duna"

Melhor Direção de Arte: "Duna"

Melhor Maquiagem e Penteado: "Os Olhos de Tammy Faye"

Melhor Curta Documentário: "The Queen of Basketball"

Melhor Curta de Animação: "The Windshield Wiper"

Melhor Curta: "The Long Goodbye"