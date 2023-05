Gratuito: Salão Sobral de Artes Visuais abre neste sábado, 6

No Salão Sobral de Artes Visuais, 27 artistas de 5 estados brasileiros tem trabalhos inclusos. A exposição fica na Casa da Cultura de Sobral a partir deste sábado, 6. Confira todos os detalhes da mostra

Está marcada para este sábado, 6, às 19 horas, a abertura do Salão Sobral de Artes Visuais, na Casa da Cultura de Sobral. Ação realizada pelo Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) reúne 27 artistas, entre nomes locais e nacionais, para exibirem seus trabalhos.

A abertura da mostra conta com a performance “Cabeça de Flores”, de Jander Alcântara, Kézia Vasconcelos e Dayane Rodrigues, seguida dos shows “Tem uma música sobre isso”, de Letícia Muniz, e “Análise Selvagem”, de Alice David. A exposição seguirá em cartaz até 8 de julho deste ano.

O Salão Sobral de Artes Visuais recebeu pouco mais de 100 inscrições. A curadoria das obras é de Ed Ferrera (artista plástico, pesquisador e fundador da Bienal Norte), Jacqueline Medeiros (pesquisadora em artes visuais, doutora em história e crítica de arte) e Armando Sobral (Artista plástico, pesquisador e professor universitário). Como critérios, os curadores se atentaram a obras com “coerência conceitual, investigação das linguagens contemporâneas, caráter inovador, qualidade formal e poética do trabalho”.

Resgate de projetos anteriores

A exposição do Salão Sobral de Artes Visuais é inspirada em duas antigas iniciativas de arte contemporânea: o Salão Sobral de Arte Contemporânea e o Salão Safra Sobral. Os projetos realizavam um diálogo com artistas nacionais e locais, mas foram encerrados em 2010 e 2008 respectivamente. Como explica Felipe Castro, diretor de Ação Cultural do Instituto Ecoa, a produção cultural na região continuou a existir.

“De 2017 para cá, nós vimos um aumento na cidade de Sobral das casas, galerias e ateliês independentes, então aí surgiu o interesse de retomar esse projeto. Desde que o Salão Sobral e o Safra pararam, esses artistas continuaram fazendo suas produções independentes. Foi como surgiu, por exemplo, a Bienal Norte, que hoje é uma das realizações mais importantes da região”, explica Felipe Castro.



Obra 'Íntimo Material', de Alice Dote, em exibição no Salão Sobral de Artes Visuais (Foto: Divulgação)



Confira os artistas e as obras expostas no Salão Sobral de Artes Visuais

Anderson Morais (Encontro De Fim De Tarde)

Rodrigo Brasil (Contra-Espelho)

Mayara Pontes (Pai E Eu)

Thamires Coimbra (Afropaty)

Úrsula Nóbrega (Entre O Mar E O Sertão)

Francisco Di Souza (De Noite E De Dia)

Wescley Braga (A Morte Da Pintura?)

Profundamente (Enamorados)

Silvaaas (Um Rio Chamado Poesia - 3 (Re)Leituras Visuais Sonoras)

Laiane Porfiro (O Poeta, A Janela E O Céu)

Saulo Ellery (Cascas)

Charles Lessa (Boyola)

Alice Dote (Íntimo-Material)

Jeff Santos (Corpo Vigília)

Samuel Tomé (Sala De Estar)

Maurício Pokemon (Esconderijo Da Paisagem 2)

Patrícia Araújo (Tornar Bicho)

Sanzio Marden (Hecatombe)

Téo Senna (Pau A Pique)

Ropre (Abrigo E Travessia)

Cássio Teixeira (Panorama Pindorama)

Pedra Silva (Lembrar É Moldar Fragmentos)

Williana Silva (O Nosso Vestir)

Nathalia Canamary (Verdes Mares)

Cristina Vasconcelos (O Olho Esquerdo)

Beto Gaudêncio (Sem Título)

Karla Noronha (Interditos)

Salão Sobral de Artes Visuais

Abertura : sábado, 6, às 19 horas. Em cartaz até 8 de julho de 2023

: sábado, 6, às 19 horas. Em cartaz até 8 de julho de 2023 Onde : Casa da Cultura de Sobral (Av. Dom José, 881 - Dom Jose. Sobral/CE)

: Casa da Cultura de Sobral (Av. Dom José, 881 - Dom Jose. Sobral/CE) Gratuito

