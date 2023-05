Gratuito: FDR realiza masterclass sobre design nesta quarta, 3

A masterclass do "Design a partir do pensamento contemporâneo" é gratuita e acontece em formato híbrido nesta quarta, 3 de maio

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza uma aula inaugural gratuita do curso "Design a partir do pensamento contemporâneo" nesta quarta-feira, 3 de maio, às 18 horas. A ação é uma parceria com o Centro do Design do Ceará (Kuya).

A masterclass acontecerá em formato híbrido, com vagas limitadas para quem quiser participar presencialmente no Complexo Cultural Estação das Artes. Para participar da aula presencial ou virtualmente é necessário se inscrever através de formulário online.

Já o curso "Design a partir do pensamento contemporâneo" é 100% online e gratuito. As aulas terão início no dia 8 de maio e ao todo são 72 horas de aulas divididas em 5 módulos. A inscrição é feita através do site da FDR.

O objetivo é discutir o design em conexão aos problemas da atualidade, fomentando a reflexão, inovação e valorização de um design com compromisso com o desenvolvimento sustentável, responsável, político e a serviço da vida, a fim de conectá-lo aos problemas da atualidade na produção de soluções criativas e inovadoras.



Aula Inaugural do curso "Design a partir do pensamento contemporâneo"

Quando: quarta-feira, 3, às 18 horas

quarta-feira, 3, às 18 horas Onde: online ou presencialmente no Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

online ou presencialmente no Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Inscrições Masterclass Presencial https://bit.ly/MasterClassMirante



Inscrições Masterclass On-Line: https://bit.ly/Masterclasscanalfdr



