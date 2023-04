Gratuito: Exposição fotográfica retrata cotidiano no rio Acaraú

Intitulada "No Caminhar da Correnteza", a exposição fotográfica segue em cartaz no Crato até o dia 20 de maio

A exposição “No Caminhar da Correnteza”, idealizada pelo fotógrafo e professor, Antônio Aragão, está aberta para visitações no Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri, no Crato, até o dia 20 de maio. A exibição foi contemplada no edital da Temporada de Arte Cearense (TAC), projeto de fomento à cultura do Governo Estadual.

Com entrada gratuita, a exposição fotográfica "No Caminhar da Correnteza” retrata o cotidiano da comunidade ribeirinha no rio Acaraú através de imagens em preto e branco.

A exibição destaca lavadeiras, pescadores e moradores que fazem das margens do rio Acaraú um meio de sustento, fé e lazer, além de destacar problemas sanitários, educacionais e de segurança vivenciados pela população local.

Para Antônio Aragão, a mostra retrata historicamente a cultura local e dá visibilidade a pessoas esquecidas pela sociedade. “Acredito que a exposição só tem sentido se for para dar a visibilidade merecida àquelas pessoas e aos seus trabalhos. A história e trajetória de cada um deles é o que inspira esse projeto”, afirma o fotógrafo.

O artista também busca popularizar o acesso à arte no interior. “A arte no Brasil tem uma barreira ideológica, uma bolha de difícil acesso. No Nordeste, ou mesmo no interior dele, é triste até em pensar. Muitos artistas são esquecidos por não ter apoios como esse, do TAC, que cria a oportunidade de levar arte e cultura para a população do interior do estado. Todo o movimento cultural necessita de mais apoio e atenção", declara.

Exposição “No Caminhar da Correnteza”

Quando : até 20 de maio (exceto finais de semana), a partir das 8 horas

: até 20 de maio (exceto finais de semana), a partir das 8 horas Onde : Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri (Rua Cel. Antônio Luíz, 1161 - Pimenta, Crato)

: Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri (Rua Cel. Antônio Luíz, 1161 - Pimenta, Crato) Mais informações : no Instagram @cartesurca



: no Instagram @cartesurca Gratuito

