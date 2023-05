Cariri: Projeto visita espaços culturais em passeios de bicicleta

Unir cultura e mobilidade ativa na experiência de observar a paisagem sem limites, estimulando outras leituras da cidade e provocando um olhar mais atento e sensível ao que nos cerca. É isso que o Mediação em 2Rodas, desde 2022, possibilita aos seus participantes. Atuando na região metropolitana do Cariri cearense, o projeto se volta a roteiros de bicicleta entre 5 e 15 km por meio de suas ciclofaixas, ruas e avenidas. O destino final, são espaços culturais como: prédios históricos, museus, terreiros e salas de mestres de tradição, igrejas e capelas.

"Hoje, a bicicleta é predominantemente utilizada em dois termos: esportivo ou pelo trabalhador que faz uso do transporte no percurso de casa até o trabalho", explica o idealizador do projeto, George Belisário. A atividade que surgiu em uma reunião de produção, a partir de uma dificuldade de deslocamento, apresenta às cidades caririenses outras possibilidades, utilizando-a como equipamento de lazer e inserida dentro de trajetos urbanos.

A política é: qualquer pessoa, qualquer bicicleta. Ciclista ou aspirante em mountain bike, monareta, brompton ou monark, todos são bem-vindos. George explica que, "as pessoas não queriam ir pois achavam que a bicicleta deles não seria ideal ou porque estava lá encostada e não tinham físico para pedalar. Que nada! A gente ajuda a empurrar".

Realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri (CCBNB) e pela Oficina do B, o projeto conta com a parceria do projeto Ciclos, vinculado à Universidade Federal do Cariri (UFCA). Agaíze Damasceno, idealizadora do Ciclos, defende que as cidades são as pessoas e que devemos propor reflexões sobre a responsabilidade da comunidade dos municípios caririenses nos campos da cultura, artes, social e político.

"Repensar o significado da cidade no mundo contemporâneo e defender um espaço de convivência equilibrado, sociável, sustentável e com mais saúde para seus habitantes", afirma.

A cidade pensada para os automóveis

Ao final da década de 1950, existia uma grande variedade de indústrias de bicicletas estrangeiras no Brasil. Com o apoio de Juscelino Kubitscheck à indústria automobilística, a circulação e venda das bicicletas começam a decair. "O processo foi invertido, mudando o sistema do transporte no País, dando preferência ao carro, com ruas voltadas para os carros", explica George.

A rua completa deve contemplar todos os meios modais. Atualmente, a cidade de Fortaleza é referência nas políticas voltadas à implantação de infraestrutura cicloviária. A Capital conta com mais de 400 km de ciclofaixas, ciclovias, ciclorrotas ou passeios compartilhados, com mais da metade dos habitantes morando a menos de 300 metros de algum desses espaços.

No ano de 2022, Fortaleza atingiu o oitavo ano consecutivo de redução de mortes no trânsito, reduzindo o número em mais de 50%. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito, os principais motivos para tal resultado, foram a ampliação da rede cicloviária e a redução da velocidade em algumas vias do local.

Em 2019, Juazeiro do Norte possuía 25,4 km de ciclovia anexada ao anel viário e 6,2 km de ciclofaixa distribuídas em avenidas. "É uma quilometragem pequena, mas já contribui muito nos trajetos", conta George. Na gestão atual, parte desta malha foi modificada na Av. Ailton Gomes, sendo transformada em estacionamento. Após tentativas de reconstrução, a estrutura foi refeita utilizando apenas um dos lados da via, que constantemente é invadida por tráfego de motos, descarga de caminhões e carros estacionados.

Outras questões que dificultam a utilização da bicicleta na cidade são voltadas à acessibilidade, como os paraciclos e bicicletários, que também são instalados de maneira inadequada e não dão segurança para o uso.

De bicicleta pela cidade



Em um dos passeios, o Mediação em 2rodas saíram da Praça do Giradouro, em Juazeiro, e foram à Casa Azul da Mestra da Cultura Josenir Lacerda (Foto: Bibiana Belisário/ Divulgação)



"A bicicleta lhe leva tão longe… onde não tem nada prendendo, tem o sol, o vento, tem a sensação, a chance de observar a paisagem, pois ali tá tudo próximo", conta Josenir com ar de liberdade.

No último roteiro do Mediação, os participantes saíram às 8 horas da Praça do Giradouro, em Juazeiro, e percorrem 12km até o Crato, indo até a Casa Azul da Mestra da Cultura Josenir Lacerda e de seu esposo Miguel Teles, colecionador de bicicletas. Com o tema "Ler é outra pedalada", na atividade foi compartilhado acerca da memória do cordel e histórias sobre o auge das bicicletas no Cariri.

Thai Feitosa, performer e atriz, relata sobre o encontro: "Foi uma experiência fenomenal, passear por memórias, bem querer, história. Nós estamos nos apropriando de detalhes de nosso patrimônio". Integrante do projeto desde a sua primeira edição, em 2022, conta que, "acompanhar o Mediação em 2Rodas, vai para além do prazer com o pedal, o grupo vem se firmando pela vontade do encontro, que amparado na memória, história e afetos, dá de presente pra nós, participantes, a possibilidade do reencontros com lugares e pessoas especiais da região'’.

"Joaseiro" antigo, arte urbana, salas de cinema e veredas carroçais foram alguns dos roteiros realizados pelo projeto no ano passado. Em 2023, os participantes serão apresentados a outras cidades caririenses, como Barbalha e Caririaçu, através de pedais voltados à espaços rurais, parque ecológico e festejo religioso.

"Fiquei sabendo sobre o projeto por uma postagem no Instagram. Só não participei da primeira edição. Sou ciclista há muito tempo e gostei da proposta de rever os lugares históricos de bicicleta", explica Dores Pinho, uma das integrantes do Mediação. Após participar das atividades, o olhar pra cidade não é o mesmo. "Por exemplo, quem participou do roteiro dos cinemas, é impossível passar pelo centro de Juazeiro do Norte e não imaginar os cinemas para além da fachada das lojas". Bora pedalar, pessoas? (Bebiana Belisário/ Especial para O POVO)

