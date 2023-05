Um dos principais nomes da literatura de romance, Danielle Steel conquistou fama internacional com seus livros de drama, que falam de relacionamentos, traições, desejos, conquistas e paixões.

Com publicações traduzidas para mais de 40 idiomas, a autora de 75 anos de idade alcançou a marca de mais de 1 bilhão de cópias vendidas em 70 países.

Nascida na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, Danielle Steel teve seus livros citados na lista de best-seller no The New York Times por mais de 39 semanas consecutivas. Entre as publicações literárias mais famosas estão “O segredo de uma promessa” (1978), “O anel de noivado” (1980), “Vale a pena viver” (1991), “Cinco dias em Paris” (1995), “O Anjo da Guarda” (2003) e “Um dia de cada vez” (2009).

Conhecida como a “dama do romance”, Danielle é a autora viva que mais vendeu livros no mundo. Sua mais recente publicação, “Conto de Fadas”, chegou às livrarias brasileiras neste mês e apresenta uma versão atualizada de “Cinderela”.

De olho nesse sucesso, o Vida&Arte listou dez livros de Danielle Steel para você conhecer a principal autora de livros de romance. Confira:

Danielle Steel: 10 livros para conhecer a 'Dama do Romance'

1. O Beijo

A elegante e refinada Isabelle Forrester vive um casamento de aparências com Gordon Forrester, um banqueiro conhecido por sua frieza e indiferença. A única coisa que a conforta é sua amizade, via telefone, com Bill Robinson, um milionário americano que também vive preso num casamento sem amor. Após um longo período, Isabelle e Bill decidem passar alguns dias em Londres e descobrem-se almas gêmeas. No momento que trocam o primeiro beijo dentro de uma luxuosa limusine, o automóvel é atingido por um ônibus. Os dois amantes, gravemente feridos, são levados para o hospital, onde precisam lutar pela vida e preparar-se para encarar tudo que terão que deixar para trás se realmente quiserem alcançar a felicidade. Um romance repleto de paixão e descobertas.

2. Cinco Dias Em Paris

Peter Haskell, diretor-presidente de um grande laboratório farmacêutico, e Olivia Thatcher, mulher marcada pela morte do filho, vítima de câncer aos dois anos de idade, encontram-se casualmente numa noite de junho na Place Vendôme, em Paris. Enquanto compartilham seus dramas pessoais num café de Montmartre, descobrem a paixão, selada na noite seguinte num quarto de hotel. Ao final de cinco dias, Peter e Olivia percebem que suas vidas, antes tão diferentes, estão ligadas de forma definitiva, mas não podem prever o que acontecerá quando voltarem para casa.

3. O Fantasma

Danielle Steel promove o encontro entre dois séculos, duas vidas e dois destinos ao narrar a emocionante história de um homem desiludido que aprende a amar novamente. Charlie Waterston acreditava ter uma vida perfeita, até que sua esposa o abandona inesperadamente. Ao dirigir por uma estrada, ele encontra um castelo construído em 1790 por um conde para a sua amante, Sarah Ferguson, a condessa de Balfour. Nele, Charlie sente a forte presença de Sarah, cuja história vai sendo descortinada à medida que ele lê os diários da condessa.

4. Klone e Eu

Stephanie é uma mulher de 41 anos cujo marido terminou o casamento de uma hora para outra. Depois de um ano se recuperando, ela viaja para Paris e lá encontra Peter Baker, também nova-iorquino - e tudo que ela sempre quis num homem. Eles vivem uma intensa paixão e, após breve separação, o romance floresce. No entanto, apaixonado, Peter revela a Stephanie que é dono de uma empresa que faz pesquisas tecnológicas ultra-secretas. E em uma viagem de negócios para a Califórnia, sua invenção bate à porta de Stephanie: é Paul Klone, uma réplica exata de Peter. Mas as semelhanças são apenas físicas. E ela descobre que prefere as qualidades da cópia às do original, enfrentando um terrível dilema: casar-se com uma cópia ou ficar com Peter, um homem interessante mas nem de longe tão excitante.

5. Um Longo Caminho para Casa

Aos sete anos de idade, Gabriella Harrison se sente um estorvo na vida dos pais. Ela acredita, segundo lhe dizem, que é a culpada pelo rancor da mãe e pelo fracasso de seu pai ao tentar protegê-la. Seu mundo é uma mistura confusa de terror, traição e dor. Depois do fracasso do casamento dos pais e seu abandono para ser criada num convento, o único refúgio da menina é o que ela escreve. Quando resolve se tornar freira, uma grande reviravolta está prestes a acontecer. Gabriella se envolve com um padre e se vê novamente numa situação de conflito e sofrimento. Após uma terrível tragédia que os envolve, a jovem vai para Nova York e, como única forma de se sentir definitivamente libertada dos traumas e problemas que a assombram, decide encarar o passado de frente.

6. A Jornada

Este romance traz em seu enredo os personagens Madeleine e Jack. Eles formam um dos casais mais bem sucedidos das telecomunicações nos Estados Unidos. O relacionamento, porém, atravessa uma crise, pois Madeleine vive em estresse, com raízes em terríveis segredos do passado que acabam sendo revelados, e contra os quais ela terá que lutar para alcançar a felicidade.

7. Segunda Chance

Nesta cativante história, Fiona Monaghan, excêntrica executiva da alta-costura, se apaixona por John Anderson, um publicitário charmoso e conservador. Duas pessoas perfeitas uma para a outra, mas de dois mundos drasticamente diferentes. Numa divertida reflexão do que acontece a uma mulher quando encontra sua cara-metade, a autora prova que, na vida como no amor, nunca é tarde demais para uma segunda chance.

8. Mergulho no Escuro

Marie-Ange Hawkins tem uma infância com a qual a maioria das pessoas pode apenas sonhar em um belo e antigo castelo francês. Mas aos 11 anos um trágico acidente marca o fim de sua existência idílica. Órfã e sozinha, a menina é mandada para os Estados Unidos, onde vai morar com uma tia-avó em uma fazenda em Iwoa. Afastada de tudo que amava e forçada a trabalhar duro na propriedade, a personagem vive sonhando com o dia em que poderá voltar ao seu castelo. Quando finalmente consegue retornar à França ela descobre que o novo dono do château é o conde Bernard de Beauchamp, um viúvo rico e sedutor. Mas a vida perto desse homem torna-se sombria depois que uma mulher misteriosa conta uma história assustadora que a impressiona. À medida que as trevas começam a cercá-la, ela precisa encontrar a fé e a coragem para dar um passo no escuro, a única chance de salvar as pessoas que ama, e a si mesma.

9. O Anjo da Guarda

Neste livro, com uma palavra ou um sorriso Johnny Peterson podia preencher de alegria qualquer ambiente - até entrar num carro na noite do baile de formatura, deslumbrante no smoking alugado, e num instante tudo foi levado embora. Com a morte de Johnny, sua família e seus amigos parecem ter perdido o sentido da vida. Mas uma incrível dádiva está prestes a lhes ser oferecida, e Johnny estará de volta, visível apenas para a mãe, que sempre cuidou da família, mas que agora precisa de um anjo da guarda.

10. Imagem no Espelho

No início do século XX, duas irmãs, filhas de pai viúvo, têm uma relação muito próxima e misteriosa. Suas personalidades não podiam ser mais diferentes. Olivia, séria e tímida, assume o papel de mãe na família, administrando as propriedades e os relacionamentos entre todos na casa. Já Victoria sonha em mudar o mundo. Abraça o movimento feminista e quer ir para a Europa partida pela guerra. No 21º aniversário das gêmeas, quando o conflito europeu está em seu clímax, um escândalo ameaça a reputação de Victoria. Preocupado, seu pai arranja para ela um casamento de conveniência. A partir daí, o destino das irmãs se separa. Uma vai para os campos de batalha europeus. A outra, fica em casa sonhando com um casamento impossível.

