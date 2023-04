Igor Pires lança "Textos Para Tocar Cicatrizes" em Fortaleza

Nova obra do escritor Igor Pires trata sobre vulnerabilidade nas relações. Lançamento de "Textos Para Tocar Cicatrizes" acontece na Livraria Leitura neste fim de semana

O livro "Textos Para Tocar Cicatrizes", novo trabalho do escritor Igor Pires, será lançado em Fortaleza neste fim de semana. O autor vai estar presente em evento na Livraria Leitura do Shopping RioMar Fortaleza, que acontece neste sábado, 29, e domingo, 30, às 16 horas.

Ativo nas redes sociais há mais de uma década, Igor fortaleceu sua presença na internet por meio do projeto "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente", divulgado pela primeira vez em 2017. Desde então, ele lançou outras quatro produções literárias.

"Esse último livro eu comecei a escrever na pandemia, minha concepção do mundo estava à flor da pele. Acho que eu fui muito mais honesto e vulnerável em relação aos livros anteriores", compara o autor.

A produção toca em questões sensíveis para o escritor, como a relação com a família e com a própria sexualidade.

"Eu costumo dizer que escrevo sobre coisas que eu não li na adolescência. Nasci numa família muito humilde, da periferia de Guarulhos, não tinha muito acesso à literatura. Vivi uma adolescência muito vazia de referências e, agora, parece que eu estou trazendo para algumas pessoas o que eu queria que tivesse sido para mim".

Com sucesso entre o público-alvo de jovens leitores, os escritos de Igor ganharam adaptação para o teatro, realizada pelo diretor e roteirista Carlos Jardim. O feito, com sessões no Rio de Janeiro e São Paulo, foi uma surpresa.

"Quando eu assisti a peça e vi que tinha uma reinterpretação do que eu tinha escrito foi muitoi legal. Quando você lança um livro no mundo, ele deixa de ser seu e começa a ganhar outros significados", opina.



O também publicitário aguarda ansiosamente pelo evento na capital cearense, que disponibilizará 100 senhas para sessão de autógrafos. "É uma terra que sempre me recebe muito bem. Sempre recebo meus fãs com muito carinho e muita emoção", finaliza.

Lançamento "Textos Para Tocar Cicatrizes"

Quando: sábado, 29, e domingo, 30, às 16 horas



sábado, 29, e domingo, 30, às 16 horas Onde: Livraria Leitura (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Livraria Leitura (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito

