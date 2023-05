Livro aborda relação de mulheres famosas da história com o Ceará

Jornalista Angela Barros Leal apresenta ao público leitor sua obra "De Passagem", publicação na qual reúne um pouco da história de dez mulheres célebres, que estiveram no Ceará entre 1864 e 1972. Livro é resultado de pesquisas iniciadas em 2017 e retrata como estavam essas cientistas, artistas, escritoras, feministas e aventureiras quando se encontraram no Estado, em especial na Capital.

Retrata-se no livro nove perfis, de Simone de Beauvoir, escritora e filósofa; Eugênia Câmara, musa de Castro Alves; Elizabeth Agassiz, naturalista e desbravadora; a princesa e cientista Tereza da Baviera; a jornalista e historiadora Marie Robinson Wright; a transformista Fátima Miris; a aviadora Amelia Earhart; a atriz de teatro Marquise Branca; e a atriz cearense, que fez fama no cinema europeu, Florinda Bolkan. Embora não seja um dos nomes de maior destaque, Angela Barros fala no livro sobre Laura Ingalls, outra aviadora norte-americana perfilada pela escritora.

O projeto se iniciou após a autora conhecer a história de Fátima Miris, o que despertou sua curiosidade. Isso a fez investigar outras personagens femininas famosas que conheceram o Ceará, chegando à lista final. A produção durou dois anos, usando principalmente informações da Biblioteca Nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O perfil urbano de Fortaleza é bem retratado por elas"

Angela Barros propõe aos leitores conhecerem não somente a história dessas figuras, mas o cenário que elas encontraram na época. “O perfil urbano de Fortaleza é bem retratado por elas, descrevendo as casas, os edifícios, os jardins, os subúrbios, as praias. Já do ponto de vista humano, elas falam da cordialidade, da inocência simples, da curiosidade que demonstram pelos estrangeiros, e da vocação de dar palpites, sem pressa nenhuma de ver as coisas acontecerem”, comentou a autora ao O POVO.

Além de apresentar a história de personagens femininas, o projeto do livro é majoritariamente encabeçado por mulheres: Patrícia Veloso (coordenação editorial); Laís Cordeiro e Bruna Lopes (produção editorial); Majoi Ainá Vogel (projeto gráfico em parceria em parceria com Carlos Henrique Tapella); Gabriela Dantas (catalogação da fonte); Dodora Guimarães (escreveu a "orelha" da obra); com exceção da revisão de Sânzio de Azevedo e do prefácio de Gilmar de Carvalho (em memória).

"De Passagem" começou com conversas entre Angela Barros Leal e Gilmar de Carvalho, que a motivou a escrever o livro e colaborou durante o processo. Concluído em 2020, a pandemia de Covid-19 impediu seu lançamento na época, levando a uma espera de mais dois anos até que a obra começasse a ser vendida, em dezembro de 2022. Aproveitando o mês da mulher, autora tem feito várias ações em torno da obra.



De Passagem

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags