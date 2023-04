Cearense Mateus Fazeno Rock participa do programa Cultura Livre

Artista cearense Mateus Fazeno Rock é convidado do programa Cultura Livre, da TV Cultura; segundo disco do cantor será lançado em breve

O cantor e compositor cearense Mateus Fazeno Rock é o convidado da próxima edição do Cultura Livre, programa da TV Cultura que destaca a música brasileira contemporânea. A exibição da produção será no sábado, 29, às 19h30min, e, depois, ela estará disponível no site da emissora e no YouTube.

Além de apresentar canções da carreira e conversar com a apresentadora Roberta Martinelli, Mateus responde a perguntas enviadas previamente pela audiência.

Após o disco de estreia da carreira, "Rolê nas Ruínas" (2020), o artista lança nesta sexta-feira, 28, o sucessor do álbum, intitulado "Jesus Ñ Voltará".

Aos 26 anos, Mateus produz o que intitula de "rock de favela", expressão que mistura referências do gênero musical com vivências próprias. O novo disco do artista será apresentado em show no Dragão do Mar também nesta sexta, compondo a programação de 24 anos do equipamento.

O álbum, que ficará disponível em todas as plataformas digitais, traz "uma perspectiva da vida na favela". Com 13 faixas, a produção conta com participações de Big Léo, Brisa Flow, Jup do Bairro, Má Dame e Mumutante.

Entre nomes que já passaram pelo Cultura Livre, estão cearenses como Don L e as bandas Procurando Kalu, Selvagens à Procura de Lei e Cidadão Instigado, além de artistas como Duda Beat, Johnny Hooker, Urias e Tom Zé, entre outros. O programa tem reexibição na quarta-feira, à meia-noite.

