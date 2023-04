Reges Bolo, vocalista da banda O Surto, morre aos 52 anos

Voz do hit "A Cera (Pirou o Cabeção", um dos principais hits do rock brasileiro nos anos 2000, faleceu em Porto Alegre enquanto dormia; causa não foi confirmada

Vocalista da banda de rock O Surto, reconhecida pelo sucesso "A Cera (Pirou o Cabeção)", o cantor Reges Bolo faleceu na noite desta segunda-feira, 24, aos 52 anos. A causa ainda não foi confirmada, mas a família acredita que o artista tenha sofrido uma parada cardíaca enquanto dormia.



"É com imenso pesar que viemos comunicar o falecimento do nosso querido Reges Bolo. Sua voz, sua presença , seu talento e amizade será lembrado e para sempre. A Banda e amigos agradecem a todos pelo apoio e carinho nesse momento difícil", publicou o perfil oficial do grupo, que havia voltado à ativa nos últimos anos.

Franklin Medeiros, baixista da banda, também se pronunciou nas redes sociais. "E nos deixou hoje meu parceiro Reges Bolo da banda O Surto. que fez todo Brasil pirar o cabeção com o sucesso A Cera! Agora está no plano espiritual espalhando a sua genialidade!", escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A banda O Surto foi formada em 1994, em Fortaleza. O primeiro trabalho de sucesso nacional do grupo foi o álbum "Todo Mundo Doido", de 2001, que continha na seleção de músicas o hit "A Cera", além de faixas como "Zarôia" e "Tudo é Possível". O álbum seguinte, "Equalizando as Idéias", contou com o sucesso "O Veneno".

Sobre o assunto Ludmilla está no elenco de 'Velozes e Furiosos 10'; veja vídeo

Cine Holliúdy: terceira temporada estreia quinta, 27, na TV Globo

Chico Buarque 'agradece' a Bolsonaro por 'não sujar' Prêmio Camões

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags