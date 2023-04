'O Legado dos Mestres': novo livro será lançado quinta-feira, 27

O lançamento da segunda edição do livro "O Legado dos Mestres – Cultura e Tradição Popular no Ceará" acontece no dia 27 de abril

A Fundação Waldemar Alcântara (FWA) lançará na próxima quinta-feira, 27, a segunda edição do livro "O Legado dos Mestres – Cultura e Tradição Popular no Ceará", celebrando 40 anos de existência e atuação da instituição. O evento acontece na sede da FWA, localizada no bairro Pio XII às 19 horas.

No lançamento estarão presentes a Mestra Dina, vaqueira e aboiadora de Canindé, o Grupo Capoeira Brasil e o Mestre Rainha Almeida, artista, professor e pesquisador do nosso Maracatu. A obra dá continuidade ao trabalho do livro publicado em 2017 e evidencia saberes ancestrais da cultura cearense.



Nesta edição, pesquisadores da FWA registram a existência de 106 Mestres, com 27 novos, diplomados em 2018 e 2019. A obra é dividida em duas partes: a primeira, o "Tomo dos Vivos", que retrata os Mestres ainda vivos; e a segunda o "Tomo dos Mortos", retratando Mestres que já faleceram.

Além do reconhecimento, o livro também ressalta a importância dos Mestres ao repassar saberes e experiências às novas gerações. A obra é organizada por Dora Freitas e Silvia Furtado, com fotografia de Jarbas Oliveira.

“Quando, em 2020, voltamos a viajar pelo Ceará, para novas entrevistas com os Mestres diplomados, fomos sobressaltados, como toda a humanidade, pela pandemia da covid-19. Paramos os trabalhos. Só recomeçamos em 2021, quando havia controle, vacina, e obedecendo a todos os protocolos de segurança. Conseguimos, depois de tantos desafios, finalizar o registro, entregando uma publicação ainda melhor!”, declaram as criadoras do livro.

Lançamento "O Legado dos Mestres – Cultura e Tradição Popular no Ceará"

Quando: quinta-feira, 27 de abril, às 19 horas

Onde: Fundação Waldemar Alcântara (rua Júlia Vasconcelos, 100 - Pio XII)

Gratuito

