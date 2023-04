Fortaleza recebe Festival de Dança nesta quarta, 19

Fortaleza recebe entre os dias 19 a 23 de abril a sétima edição do Festival do Conselho Brasileiro de Dança (CBDD) e a terceira edição do Grand Prix Internacional (GPID). O primeiro momento do festival acontece nos dias 19 e 20, no Teatro Brasil Tropical. O segundo, dias 21 a 23, será no Teatro RioMar Fortaleza. O evento competitivo reúne mais de 1.500 artistas de idades variadas.

Estima-se que 400 coreografias serão trabalhadas na mostra competitiva. Os artistas inscritos no CBDD poderão competir nas categorias de balé clássico, livre, jazz, flamenco, dança contemporânea, entre outros estilos. Os níveis dos competidores vão do Baby, 4 a 7 anos, até a Master, acima de 35 anos. Já os bailarinos que irão competir no GPID se apresentarão de forma individual nas categorias de balé clássico de repertório e dança contemporânea. Além das performances, eles também participarão de aulas que integram a competição.

Apesar de acontecerem na mesma época, as competições são independentes. A primeira edição do Festival de CBDD em Fortaleza aconteceu em 2016, antes do primeiro GPID. Segundo Janne Ruth, fundadora e diretora do Festival, eles acontecem juntos pela oportunidade de “agregar mais bailarinos”. É permitido que um artista se inscreva nas duas competições.

O Conselho Brasileiro de Dança está presente na maioria das capitais do País. Janne, que também é delegada do CBDD em Fortaleza, explica que o papel do Conselho em cada estado é, por meio de seus líderes, “possibilitar e realizar seminários, cursos, mostras e criar apostilas para impulsionar a vida dos bailarinos”. Ela ressalta a importância desse trabalho principalmente no interior, para um acesso melhor a informações relacionadas à dança.

O evento não é restrito apenas para dançarinos do Estado, artistas de todo Brasil e de outros países participam. Janne destaca que o Festival de Fortaleza está ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional e mundial de dança, colocando o Ceará como um “produtor de talentos” e trazendo mais destaque para bailarinos nordestinos. “Nosso objetivo é que os participantes possam aprimorar a sua arte e ganhem destaque no mundo da dança”, afirma a diretora.

Assim como seus participantes, os jurados são compostos por mestres da dança nacional e internacional. Carla Amâncio (EUA) e José Alvarez (Cuba), são bailarinos principais do Dance Alive National Ballet, na Flórida, Estados Unidos, e integram o júri. Outros nomes que estão na bancada são os brasileiros Cícero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e Gisela Vaz, fundadora e diretora do Festival Internacional de Dança de Goiás e presidente do CBDD.

O festival também conta com premiações convencionais e especiais, como medalhas, prêmios em dinheiro, bolsas de estudos, entre outros. Outra oportunidade está na presença de representantes do cenário mundial de dança, possibilitando a oportunidade para a descoberta de novos talentos.



Serviço

Festival de Dança CBDD e GPID



Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 – Meireles, Fortaleza)

- Dia 19, a partir das 15h: Repertório clássico baby ao juvenil (Solo, duo, trio, Pas de deux, Grand Pas de Deux); Dança contemporânea juvenil ao master (solo, duo e trio).

- Dia 20, a partir das 15h: Repertório clássico experimental ao master (Solo, duo, trio, Pas de Deux, Grand pás de Deux); Dança contemporânea baby ao infantil (solo, duo e trio); Ballet clássico livre baby ao infantil (solo, duo, trio e conjunto).

Entrada: R$120 (inteira) e R$60 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos através do Whatsapp (85) 99255-5853

Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza)

- Dia 21, a partir das 14h: Repertório clássico baby ao master (conjuntos); Estilo livre baby ao infantil (solo, duo, trio e conjunto); Jazz juvenil ao avançado (solos, duos, trios e conjuntos);

- Dia 22, a partir das 14h: Ballet clássico livre juvenil ao avançado (solo, duo, trio e conjunto); Estilo livre juvenil ao master (solo, duo, trio e conjunto);

- Dia 23, a partir das 17h30:

Jazz baby ao infantil (solo, duo, trio e conjunto); Dança contemporânea (conjuntos); Danças urbanas baby ao master (solo, duo, trio e conjunto); Sapateado baby ao master (solo, duo, trio e conjunto); Danças populares, internacionais e do ventre baby ao master (solo, duo, trio e conjunto).

Entrada: R$120 (inteira) e R$60 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos no site teatroriomarfortaleza.com.br

