‘Pai’ de capivara recebe multa e terá o animal recolhido pelo Ibama

O influenciador digital Agenor Tupinambá foi notificado nesta terça-feira, 18, pelo Ibama-AM sobre uma denuncia de maus tratos e exploração animal. A denúncia acontece após o jovem fazer publicações ao lado de animais que vivem em sua fazenda. Um dos animais que viralizou nas redes a capivara Filó será recolhida pelo órgão fiscalizador. Ele também recebeu uma multa de R$ 17 mil.

Recentemente o estudante de agronomia viralizou em suas redes sociais ao compartilhar sua rotina com a família e mostrar os animais que vivem na fazenda onde mora, na cidade de Autazes, no Amazonas.

O estudante publicou um vídeo nas redes sociais para contar o que aconteceu para os seus seguidores. Nas imagens o jovem aparece bastante emocionado e conta que foi procurado por agentes do Ibama em sua faculdade e foi chamado para comparecer ao órgão, onde foi informado sobre a denúncia e a multa.

Em outra postagem, Agenor lamenta o ocorrido e afirma ter crescido na roça e ter enorme convívio com os animais, pelos quais ele sempre teve muito carinho."De todas as surpresas que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus tratos e exploração contra animais”, desabafa.

O estudante precisou retirar fotos e vídeos com a capivara Filó das suas contas na web: “Também fui notificado para retirar os vídeos que tanto expressam o meu amor e entregar a Filó num centro de tratamento animal, sob a acusação de retirá-la do seu habitat natural”, escreveu ele.

Apoio nas redes

O prefeito da cidade Autazes, Andreson Cavalcante, se manifestou em apoio ao jovem. “Fui pego de surpresa”, afirmou o gestor ao defender Agenor, alegando que o jovem é uma pessoa querida por todos e que trata muito bem os animais. “Nós temos tantos temas importantes para discutir: fome, desemprego, desigualdade social e a gente tá denunciando um jovem talentoso, estudante e que identifica com a natureza e com os animais. Eu quero poder te dar um abraço e me colocar a sua disposição".

Nos comentários das redes sociais o influenciador também tem recebido o apoio dos seguidores que questionam a conduta do Ibama. “Tanta mineração destruindo a floresta, desmatamento, caça ilegal, como vimos recentemente com as 3 onças cruelmente abatidas. Mas o rapaz que vive na mata e convive em paz com animais e respeita a natureza é crime?!”, questiona um dos seguidores.

