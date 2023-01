O animal estava machucado e procurou abrigo em uma universidade particular em São José do Rio Preto; veja detalhes

A Polícia Militar Ambiental resgatou uma capivara encontrada nesta terça-feira, 17, em uma universidade particular de São José do Rio Preto (SP). De acordo com a corporação, o animal estava machucado e buscou refúgio no espaço.

capivara universitaria, capivara, sao paulo

As capivaras fazem parte da paisagem da região e são consideradas um símbolo do município no interior de São Paulo, ocupando os três lagos da Represa Municipal. O último censo da Secretaria do Meio Ambiente, em 2018, apontou 91 capivaras adultas e 23 filhotes.

A capivara refugiada na universidade entrou em uma gaiola posicionada pelos policiais. Segundo o informado ao portal do Diário da Região, o animal estava assustado, mas entrou calmamente, sem precisar de nenhum tipo de medicamento.

O animal resgatado foi transferido ao Zoológico Municipal do Rio Preto para cuidar de seus ferimentos.

Na manhã desta terça-feira (17/01), uma capivara entrou na Faculdade Unip pic.twitter.com/wwUsedB9lm — Capi (@aquieriopreto) January 17, 2023

