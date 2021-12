Capivara passeia em Praia no Rio de Janeiro e deixa banhistas curiosos

Na cidade do Rio de Janeiro é comum dar de cara com capivaras e na Praia de Ipanema, localizada na zona sul da capital fluminense, um espécime foi flagrado mergulhando no mar tranquilamente.

O fato ocorreu nesta quarta-feira, 29, e chamou a atenção de banhistas e de pessoas que passavam pelo local. O animal havia se desviado das imediações da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde vive na cidade, mas retornou ao seu habitat natural com ajuda de bombeiros.

Capivaras por aí

Como a Lagoa Rodrigo de Freitas fica próxima às praias da zona sul do Rio, não é a primeira vez que os bichos caminham pela orla carioca. Ano passado, a Polícia Ambiental efetuou o resgate de uma capivara na Praia do Leblon. A captura foi trabalhosa, pois o animal tentou escapar pelo mar.

Além disso, em meio a pandemia de Covid-19, os animais passaram a aparecer com mais frequência nas ruas da cidade. Mais de uma vez, ao menos 10 capivaras foram vistas passeando em regiões da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

