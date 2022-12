Cães ganham "cãolação de grau" com direito a beca, diploma, boletim e formatura viraliza

A brincadeira começou no final do ano passado e, à pedido dos tutores, foi mantida para 2022

Uma creche canina em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, chamou a atenção ao dar uma verdadeira formatura para seus cães. A brincadeira publicada nas redes sociais rapidamente ganhou a graça do público. O Motivo? Pets trajados com beca, ganhando diploma e até boletim escolar baseado no seu comportamento.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tavinho Joca Belo Tóxica (@doischeetos_)

Sessão de fotos

Ao O POVO, a proprietária conta que a brincadeira começou no ano passado, com a ideia de "aprovar" os cães. A dinâmica, claro, logo alegrou os tutores e seus pets. “Já ano passado eles pediram para que repetíssemos em 2022”, acrescentou.

Ana Clara revela que não teve dificuldades de fazer os registros. Vestidos com uma beca e posando para as fotos da “colação de grau”, a cuidadora de pets disse que a comunicação e a recompensa com os animais facilitaram os cliques . “Foi bem tranquilo. O ‘senta’, ‘fica’ é algo que nós já treinamos. Eles sabiam que seriam recompensados e foram bem obedientes”, afirma.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cuidados Especiais para Pets | Campo Grande (@personalpetscg)

Repercussão com elogios e críticas

A proprietária da creche canina disse ainda que na primeira edição da formatura canina, a brincadeira gerou polêmica, porque alguns internautas criticaram a brincadeira. O público alegou que a creche estava humanizando os pets. Já neste ano, a repercussão foi mais positiva, recebendo elogios de tutores e do público que foi impactado com as imagens.

Ana Clara defende que não há humanização por parte da sua ação, e destaca que a formatura não passa de uma interação com tutores. "Eles sabem que nós trabalhamos, treinamos diariamente com os cães. Têm esse entendimento e por isso entenderam a brincadeira", ressaltou.

Treinamento que inclusive é algo muito aplicado especialmente nessa época do ano. Com as festas de Réveillon, a proprietária conta que as vagas já estão se esgotando. Os cuidadores dos animais realizam uma prática para acostumar os seu cães com os fogos de artifício barulhentos.

"Nós brincamos com eles e colocamos uma caixa de som com o barulho dos fogos (de artifício) baixinho. Eles vão se acostumando aos poucos e são recompensados", contou.

Ana disse ainda que, ano passado, um total 48 cães passaram o fim de ano na creche e que, durante a queima de fogos, todos estavam dormindo. Durante a Copa do Mundo 2022, alguns cães também ficaram na creche e, segundo a ela, eles foram "bem tranquilos".

Cuidadoras posam para foto com cães durante a Copa do Mundo 2022. (Foto: Arquivo Pessoal/ Ana Clara Rosa Balbé)



