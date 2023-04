Morre Ivan Mamão Conti, um dos bateristas mais relevantes da MPB

O músico Ivan Conti, conhecido como Ivan “Mamão” Conti, faleceu na última segunda-feira, 17, aos 76 anos de idade. A informação foi confirmada por familiares do baterista em publicação no Instagram nesta terça-feira, 18. A causa da morte não foi divulgada.

“Amigos, depois de 50 anos juntos, o amor da minha vida foi para os braços do Pai!”, escreveu Sandra, esposa de Ivan, na postagem assinada juntamente com os filhos Ivana e Thiago. Ivan Mamão nasceu no dia 16 de agosto de 1946, na cidade do Rio de Janeiro.

Baterista e compositor brasileiro, Ivan foi membro dos grupos musicais The Youngsters e Os Dissonantes, onde se tornou popular ao tocar bossa nova. No ano de 1973, o músico se juntou a José Roberto Bertrami e Alex Malheiros e formou o trio instrumental Azymuth, que teve entre seus sucessos radiofônicos a balada "Linha do Horizonte".

Com a banda Azymuth, eles passaram por diversos gêneros musicais, como samba, jazz e funk, e tiveram forte presença no mercado internacional. Ivan Mamão destacou-se, também, ao participar de gravações de diversos artistas da MPB, como Chico Buarque, Gal Costa, Jorge Ben Jor, Maria Bethânia, Roberto Carlos e Raul Seixas.

Segundo comunicado da família, o velório de Ivan Mamão Conti está marcado para acontecer nesta quinta-feira, 20, a partir das 11 horas, no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no Rio de Janeiro.



