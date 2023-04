Dragão do Mar anuncia programação de aniversário para o fim do mês

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura divulgou nas redes sociais que promoverá programação especial do aniversário de 24 anos do equipamento entre os dias 24 e 30 de abril. Idealizado em 1993 e inaugurado em 28 de abril de 1999, o espaço se tornou referência cultural do Estado

Com mais de 30 mil m², o CDMAC é um equipamento Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar, levando no nome uma homenagem ao jangadeiro Francisco José do Nascimento, conhecido pelas alcunhas de Chico da Matilde ou Dragão do Mar.

A informação de uma "programação especial" de aniversário de 24 anos do centro cultural foi compartilhada nas redes sociais do Dragão acompanhada de uma colagem de símbolos icônicos do equipamento assinada pela artista visual Alexia Ferreira.

Mais detalhes sobre programação, atrações, horários e informações afins devem ser divulgadas nos próximos dias. Entre as expectativas de usuários nas redes sociais, está a promoção de nova edição do Maloca Dragão, festival que marcou os aniversários do equipamento entre 2014 e 2018.

