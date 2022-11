Round 6: Ator premiado é acusado de assédio sexual

Ganhador do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática no Globo de Ouro em 2022 por sua atuação em “Round 6”, Oh Yeong-su é acusado de assédio sexual. O ator sul-coreano de 78 anos pediu desculpas à suposta vítima, mas negou as acusações.

Conforme a imprensa local, o episódio aconteceu em 2017, quando Oh Yeong-su tocou indevidamente uma mulher sem permissão. A vítima fez a denúncia em 2021, mas o caso foi encerrado por falta de provas contra o ator, sendo reaberto na última quinta-feira, 24.



Segundo informações relatadas à AFP, um funcionário da Procuradoria do Distrito de Suwon, na Coréia do Sul, contou que "não é incorreto do ponto de vista dos fatos", sem dar mais detalhes sobre o caso.

“Round 6”, ou “Squid Game” na nomenclatura oficial, foi lançado em 2021, tornando-se uma das produções originais de maior sucesso na Netflix. A série asiática recebeu sete indicações ao Globo de Ouro no ano seguinte, vencendo em três categorias, sendo uma delas a de Melhor Ator Coadjuvante para Oh Yeong-su.

No início deste ano, a plataforma de streaming confirmou a segunda temporada da série de thriller distópico que traz no elenco diversos atores reconhecidos por toda a Coréia do Sul.

