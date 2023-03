Marido de Giovanna Antonelli é acusado de assédio sexual por uma atriz

Leonardo Nogueira é acusado por atriz de tê-la assediado sexualmente; o diretor da Globo é casado com Giovanna Antonelli

Leonardo Nogueira está sendo acusado de assediar sexualmente uma atriz. O diretor da Rede Globo prometeu uma vaga no elenco de “Fuzuê”, próxima novela do horário das sete da emissora, para uma atriz em troca de sexo. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 21, no programa Balanço Geral, da Record.

Conforme apurado pelo site Notícias da TV, Leonardo e a atriz, que não foi identificada, trocavam mensagens e estavam em um relacionamento que durou cerca de um ano. A mulher denunciou o diretor ao conselho da Globo e entrou com um processo por danos morais.

“Naquela oportunidade, antes de consumar o ato, na forma de um contrato verbal, acordaram que a relação seria uma troca, onde a autora (da ação) manteria relações com o réu e este lhe auxiliaria e indicaria para obtenção de papéis em suas produções", detalha os autos do processo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leonardo Nogueira é casado com Giovanna Antonelli desde 2009, com quem tem duas filhas. O diretor esteve no comando das novelas “A Vida da Gente”, de 2011, “O Tempo não Para", de 2018, e da série “Filhas da Eva”, lançada em 2020. Seu próximo trabalho na emissora seria como diretor de “Fuzuê”, novela que irá substituir “Vai na Fé” na faixa das 7.

LEIA TAMBÉM: Cissa Guimarães contesta demissão da Globo: 'Poeta ganhava mais'

Na troca das mensagens, Leonardo foi quem informou à atriz que ela não estaria no elenco de “Fuzuê”, com a justificativa de que a produção está priorizando a diversidade: “Não tem o que ser feito. Estamos dando muita oportunidade para diversidades, o que é obrigação da empresa.”.

Em nota, a Rede Globo informou que o diretor solicitou afastamento das atividades devido a problemas de saúde, mas não comentou sobre a denúncia.

“Leonardo Nogueira pediu afastamento por motivos de saúde, com licença médica pelo INSS. A Globo não comenta questões relacionadas a Compliance e aproveita para reiterar que mantém um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os seus colaboradores, e uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação ao Código. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento, e as medidas necessárias são adotadas.”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags