Gratuito: Salão Sobral realiza programação artística nesta semana

Segunda etapa do Salão Sobral de Artes Visuais traz seminário e ampla programação artística de forma gratuita entre os dias 18 e 27 de abril, no município cearense

Salão Sobral de Artes Visuais, evento dedicado à linguagem promovido no escopo da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), promove a partir desta semana o seminário "Arte sobre trilhos: educação e políticas culturais para as Artes Visuais", além de realizar programação artística que traz, entre outras atrações, espetáculos, shows, performances e exposição. As atividades são gratuitas.

Após uma primeira etapa formativa, o Salão Sobral viabiliza uma segunda etapa guiada pela fruição e pela difusão. Entre 18 e 27 de abril, serão realizados o seminário, uma exposição com 27 obras de artistas nacionais e espetáculos de dança, teatro, música e performance.

Refletindo e discutindo as perspectivas na linguagem, o seminário "Arte sobre trilhos: Educação e Políticas Culturais para as Artes Visuais" debate panoramas históricos e formativos do município de Sobral, culminando em etapa do processo de implementação do projeto pedagógico da recém-inaugurada Escola de Belas Artes Raimundo Cela. As inscrições podem ser feitas no site do Ecoa Sobral - Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes.

Na programação artística, constam apresentações de grupos de diferentes municípios e linguagens, como o Pavilhão da Magnólia (Fortaleza-CE); a Cia Balé Baião (Itapipoca-CE); e a banda Procurando Kalu, entre outras atrações.

Haverá, ainda, a performance coletiva “Brasil Terra Indígena e uma exposição que destaca 27 obras selecionadas a partir de chamada para seleção de trabalhos artísticos, como representantes do Ceará, Piauí, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Salão Sobral de Artes Visuais

Quando: de 18 a 27 de abril



de 18 a 27 de abril Onde: diversos espaços de Sobral



diversos espaços de Sobral Mais informações: site da Ecoa Sobral ou no Instagram @ecoasobral



site da Ecoa Sobral ou no Instagram @ecoasobral Inscrições para o seminário: site da Ecoa Sobral

site da Ecoa Sobral Gratuito

