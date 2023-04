Globo celebra Dia dos Povos Indígenas com especial Falas da Terra

Especial "Falas da Terra" de 2023 celebra Dia dos Povos Indígenas na TV Globo com programa que ressalta o protagonismo feminino à frente e atrás das câmeras. A exibição do episódio "Pintadas", que marca a data neste ano, será nesta segunda-feira, 17, logo após o BBB23.

Na trama, as jovens indígenas Luara, Josy e Michele, que são vividas pelas estreantes na TV Ellie Makuxi, Dandara Queiroz e Isabela Santana, atrizes indígenas ligadas aos povos originários Makuxi, em Roraima e Mato Grosso do Sul, e Pataxó, do Sul da Bahia.

Com toques fantásticos, o roteiro propõe um encontro das jovens com as ancestralidades dos próprios povos quando se envolvem na produção de um clipe de rap na floresta. Além de destacar o lado da conexão ancestral e da preservação da natureza, o episódio também debate o lugar das mulheres indígenas na sociedade, entrecruzando pautas como gênero e raça.

O especial "Falas da Terra" de 2023 compõe a antologia "Histórias Impossíveis", guarda-chuva no qual a Globo tem lançado os especiais que marcam datas do tipo. A criação e escrita são das realizadoras Renata Martins, Grace Passô e Jaqueline Souza.

Além delas, o especial do Dia dos Povos Indígenas contou com as roteiristas Thais Fujinaga, Hela Santana e Renata Tupinambá, bem como com as diretoras Graciela Guarani, Thereza Médicis e Everlane Moraes.

