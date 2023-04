Beto Barbosa faz show em homenagem ao Dia das Mães em Fortaleza

Apresentação do cantor paraense acontece no próximo dia 13 de maio, no Círculo Militar de Fortaleza. Forrozeira Iara Pamella também se apresenta

Marcando a comemoração do Dia das Mães em 2023, a capital cearense recebe no próximo dia 13 de maio show do cantor paraense Beto Barbosa. O artista se apresenta no sábado anterior à data no Círculo Militar de Fortaleza. A cantora Iara Pamella também compõe a programação da noite.

Conhecido por hits como "Adocica" e "Americana", Beto Barbosa é considerado o "rei da lambada" no Brasil e promete levar ao palco, na ocasião, não somente sucessos do gênero, mas também românticos. Já Iara Pamella é reconhecida pela carreira no forró, com passagens pela banda Noda de Caju.

O horário de início das apresentações está previsto para 20 horas e os ingressos, com valores a partir de R$ 100 (em preço de inteira de 2º lote), já estão disponíveis para compra na plataforma OutGo. Há os seguintes setores: Individual, Mesa A, Mesa B e Mesa C.

Beto Barbosa - Especial Dia das Mães

Quando: 13 de maio, a partir das 20 horas

Onde: Círculo Militar de Fortaleza (Rua Canuto de Aguiar, 425, Meireles)

Quanto: a partir de R$ 100 (inteira 2º lote individual)

Ingressos: site OutGo

Mais informações: (85) 99966-0958, @sw.producao ou @betobarbosa

