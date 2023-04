Festival Filmelier de Cinema traz 20 longas inéditos a Fortaleza

Promovido pela empresa de comercialização de filmes Sofá Digital, o evento ocorre no cinema do Shopping RioMar Fortaleza na Capital a partir desta semana

Trazendo 20 longas-metragens inéditos do cinema mundial ao circuito nacional, o Festival Filmelier no Cinema promove programação audiovisual pelo País entre os dias 19 de abril e 10 de maio. Mais de 20 cidades brasileiras serão alcançadas pelo evento, que ocupa na capital cearense o cinema do Shopping RioMar Fortaleza.

As sessões no Cinépolis RioMar começam oficialmente na quinta-feira, 20, e detalhes de compra de ingressos e horários podem ser encontrados no site do festival.

Com seleção de longas "inéditos, plurais e promissores", o festival, realizado pela empresa Sofá Digital, disponibiliza nas próximas três semanas longas que contam com nomes como Omar Sy, Isabelle Huppert e Jafar Panahi nos créditos. São produções de 18 países que passaram por festivais como os de Sundance, Toronto, Cannes e Veneza.

Entre os destaques, estão o drama "Os Filhos dos Outros", dirigido por Rebecca Zlotowski, o suspense "A Noite do Dia 12", de Dominik Moll, "Sem Ursos", do premiado cineasta iraniano Jafar Panahi, e o brasileiro "Barraco de Família", protagonizado por Cacau Protásio.

Completam a lista de filmes no festival as produções "Uma Noite em Haifa", "Rodeo", "Uma Nova Paixão", "Querida Zoe", "A Sindicalista", "Herói de Sangue", "Tesla - O Homem Elétrico", "Além do Tempo", "O Falsificador", "99 Luas de Paixão", "Meu Vizinho Adolf", "Infiltrada: Golpe de Vingança", "O Último Soldado", O Lugar da Esperança", "Blue Jean" e "Três Mulheres: Uma Esperança".

Festival Filmelier de Cinema

Quando: de 19 de abril a 10 de maio, em todo o País

Onde: em Fortaleza, no Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Mais informações de horários e ingressos: www.festivalfilmelier.com.br

