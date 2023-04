Banda 5 Seconds Of Summer fará shows no Brasil em julho

5 Seconds of Summer fará shows no Brasil nos dias 23 e 25 de julho; ingressos serão vendidos a partir desta quinta-feira, 13

A banda australiana 5 Seconds of Summer (5SOS) anunciou que fará shows no Brasil em 2023. A informação foi divulgada pela banda nesta terça-feira, 11, em publicação nas redes sociais.

No comunicado, a banda virá para o Brasil nos dias 23 e 25 de julho, para shows no Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente.

Intitulada “The 5 Seconds of Summer Show”, a turnê da banda também irá passar pela Argentina, Chile, Colômbia e Peru, além de cidades dos Estados Unidos e por países da Europa.

Os ingressos para os shows no Brasil estarão disponíveis à venda a partir desta quinta-feira, 13, às 10 horas, no site do Ticketmaster. Com valores de inteira entre R$440 e R$720, o público poderá adquirir ingressos para Pista Comum, Pista Premium, Camarote e Mezanino.

Marcado para ocorrer em um domingo, dia 23 de julho, o show do 5SOS no Rio de Janeiro será realizado no Vivo Rio. Já o evento em São Paulo será realizado em uma terça-feira no Espaço Unimed.

Formado por Ashton Irwin, Calum Hood, Luke Hemmings e Michael Clifford, a banda australiana de pop rock já esteve no Brasil nos anos de 2017, para apresentação durante o Rock in Rio, e em 2018, para show em São Paulo.



5 Seconds Of Summer no Brasil

Rio de Janeiro

Quando : domingo, 23 de julho

: domingo, 23 de julho Onde: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, RJ)

São Paulo

Quando : domingo, 25 de julho

: domingo, 25 de julho Onde : Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, SP)

: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, SP) Quanto : de R$440 a R$720 (valores de inteira)

: de R$440 a R$720 (valores de inteira) Ingressos à venda a partir de quinta-feira, 13, no Ticketmaster

