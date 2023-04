Angra faz show de 30 anos de carreira em Fortaleza

Nas comemorações dos 30 anos de carreira da banda de power metal Angra, Fortaleza irá receber um show especial para marcar a data. A apresentação está marcada para 7 de julho, no Complexo Armazém. A informação é dada com exclusividade pelo O POVO.

É possível adquirir entradas na plataforma Bilheteria Digital ou em dois pontos de vendas presenciais: as lojas Planet CDs (rua Senador Pompeu, 834, Centro) e Jazigo Loja & Distro (rua Senador Catunda, 29 A, Benfica).

Dono de álbuns como "Angels Cry" (1993), "Rebirth" (2001) e "Ominus" (2019), o Angra irá trazer o rock reconhecido internacionalmente para Fortaleza. Antes de Fortaleza, o grupo fez turnê pela América Latina e Europa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A formação atual do Angra conta com Rafael Bittencourt na guitarra e na voz, Felipe Andreoli no baixo, Bruno Valverde na bateria, Marcelo Barbosa na guitarra e Fabio Lione no vocal principal.

Show de 30 anos de carreira da banda Angra

Quando: 7 de julho

Onde: Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Ingressos: Bilheteria Digital, Planet CDs (rua Senador Pompeu, 834, Centro) e Jazigo Loja & Distro (rua Senador Catunda, 29 A, Benfica)

Quanto: R$80 (pista meia), R$90 (pista social + 2kg de alimento), R$100 (camarote meia) e R$120 (camarote social + 2kg de alimento)

Mais informações: @dmusicshows

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags