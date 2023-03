Inscrições para edital geek do Centro de Design encerra na sexta, 31

Evento geek promovido pelo Centro de Design do Ceará está com inscrições abertas até sexta-feira, 31 de março

As inscrições para o Edital PAKU – Encontro Popular da Cultura Geek seguem até sexta-feira, 31 de março, às 23:59. O evento acontece no Centro de Design do Ceará nos dias 14, 15 e 16 de abril e celebra o mundo geek, nerd e k-pop.

O edital contempla sete categorias diferentes: área zine, área “eu que fiz”, mini salas temáticas, cosplay, cospobre, batalha de lip sync e k-pop. Cada proponente pode inscrever até um projeto por área.

Os requisitos são que todos os integrantes sejam maiores de 18 anos e cearenses. As inscrições são feitas através do site do Instituto Mirante, sendo necessário preencher o formulário e enviar a documentação solicitada. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 6 de abril.

No total serão selecionadas 55 propostas, divididas entre as sete categorias, sendo 20% das vagas destinadas para políticas afirmativas (povos originários/indígenas; população negra; comunidades quilombolas; pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência).

Edital Encontro Popular da Cultura Geek

Quando: inscrições até 31/03

Onde: Instituto Mirante

