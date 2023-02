Gratuito: Centro de Design promove semana especial sobre Moda

Localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, o Centro de Design realiza oficina e palestra sobre Moda e Figurino com participação da professora Ruth Aragão

Nos dias 11, 13, 14 e 15 de fevereiro, o Centro de Design do Ceará, localizado dentro do Complexo Cultural Estação das Artes, realiza programação especial voltada para a Moda. O evento é gratuito e terá oficinas e palestras ministradas pela professora de moda Ruth Aragão.

Iniciando neste sábado, 11, a partir de 16 horas, Ruth Aragão comanda a palestra "VesteResto é Conversa Fiada entre Moda - Figurino - Cidade na Estação".

Na ocasião, a professora irá conversar com o público sobre o seu projeto VesteResto e propor atividades que estimulem o processo criativo, com foco no upcycling - técnica de sustentabilidade que reutiliza materiais e transforma em novos produtos.

Já nos dias 13, 14 e 15, Ruth Aragão coordena o workshop “VesteResto na Estação: oficina de criação de figurino”. Na segunda-feira, 13, a aula irá ocorrer das 18 horas às 20 horas. Já nos dias 14 e 15, a oficina acontece das 17 horas às 21 horas.

Toda a programação da Semana da Moda no Centro de Design do Ceará é gratuita, havendo necessidade de inscrição em formulário on-line.

Semana de Moda no Centro de Design do Ceará

Palestra VesteResto é Conversa Fiada entre Moda - Figurino - Cidade na Estação

Quando: sábado, 11, de 16 horas às 18 horas

Onde: laboratório de Prototipagem do Centro de Design, 1º andar - Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Workshop VesteResto na Estação: oficina de criação de figurino

Quando: 13, das 18 horas às 20 horas; 14 e 15, das 17 horas às 21 horas

Onde: auditório do Centro de Design do Ceará - Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Inscrições: formulário on-line

Gratuito



