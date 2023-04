Cantora Cynara, do Quarteto em Cy, morre aos 78 anos de idade

Cantora e compositora brasileira, Cynara faleceu em decorrência de insuficiência respiratória aos 78 anos de idade; artista formou, junto com suas irmãs, o grupo Quarteto em Cy no ano de 1964

A cantora Cynara, do grupo musical Quarteto em Cy, faleceu nesta terça-feira, 11, no Rio de Janeiro. A artista estava internada com pneumonia em um hospital na Tijuca, no Rio de Janeiro, após complicações durante a recuperação de uma cirurgia no fêmur.

Segundo informações do O Globo, a causa da morte da cantora, arranjadora e compositora foi insuficiência respiratória. Ainda não há detalhes do velório.

Quarteto em Cy: Música em família

Nascida em Ibirataia, município da Bahia, Cynara e suas irmãs Cyva, Cybele e Cylene se mudaram para o Rio de Janeiro e, em 1964, formaram o Quarteto em Cy, com o apoio de Vinícius de Morais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na época, as cantoras trabalharam e interpretaram canções de músicos reconhecidos na MPB, como Tom Jobim, Baden Powell, Dorival Caymmi e Chico Buarque. Em 1965, o grupo participou do disco “Afro-sambas com Vinicius de Moraes e Baden Powell”.

Em 1966, Cylene foi substituída por Regina Werneck e o Quarteto viajou aos Estados Unidos. Na ocasião, Quarteto em Cy trocou de nome e foi chamado de "Girls From Bahia", dando início à programação de shows, gravações de LPs e participação em programas de auditório.

Leia Também | Lasse Wellander, guitarrista do ABBA, morre aos 70 anos

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

As atividades do Quarteto em Cy seguiram até 2016, quando Cynara, Keyla e Corina lançaram o álbum “Janelas Abertas” em comemoração aos 50 anos de carreira do grupo.

Sobre o assunto Lollapalooza Brasil: Aurora afasta baterista após gesto nazista

K-Pop: Suga, do BTS, lança single em parceria com idol IU

Shakira escreve carta e pede privacidade para os filhos com Piqué

Taylor Swift domina TOP 40 da Billboard com 7 álbuns simultâneos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags