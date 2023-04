K-Pop: Suga, do BTS, lança single em parceria com idol IU

Suga, do BTS, participou de "Palette", programa de entrevistas apresentado pela idol IU; os idols de k-pop lançaram a música "People, Pt.2", que estará no novo álbum do rapper

O rapper Suga, nome artístico de Min Yoongi, do grupo sul-coreano BTS, lançou seu novo single solo na madrugada do último sábado, 8. Intitulado “People, Pt.2”, a canção tem parceria com a idol IU, uma das principais cantoras da Coreia do Sul.

“People, Pt.2” é a primeira canção divulgada de “D-DAY”, novo álbum de Suga que está previsto para ser lançado no próximo dia 21 de abril. Sob o nome de Agust D, o disco é o primeiro produto oficial solo do músico de k-pop e faz parte da trilogia de produções do idol, que lançou anteriormente os EPs “Agust D”, em 2016, e “D-2”, de 2020.

Esta é a segunda vez que Suga e IU formam uma parceria musical. Em maio de 2020, a artista lançou “eight”, canção que teve produção e colaboração do membro do BTS. "Eight” foi a música de abertura dos shows de IU ocorridos no Estádio Olímpico Jamsil, em Seul, em 2022.

Para promover a nova música, Suga participou de “Palette”, programa de entrevistas apresentado por IU, que é veiculado em sua conta no Youtube. O vídeo foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 10, e, na ocasião, os artistas de k-pop cantaram “eight” juntos pela primeira vez.

