Lasse Wellander, guitarrista do ABBA, morre aos 70 anos

No Instagram, a nota assinada pelos integrantes do ABBA destaca a importância do guitarrista Lasse Wellander para a banda

Lasse Wellander, músico que atuou como guitarrista da banda sueca ABBA na década de 1970, morreu aos 70 anos. A notícia foi divulgada pelo perfil oficial do grupo no Instagram na manhã desta segunda-feira, 10. Segundo comunicado da família do artista no Facebook, Wellander foi vítima de um câncer generalizado.

No Instagram, a nota assinada pelos integrantes Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid “Frida” Lyngstad destaca a importância do guitarrista para a banda. “Lasse era um amigo querido, um cara divertido e um excelente guitarrista. A importância de sua contribuição criativa no estúdio de gravação, bem como de seu sólido trabalho de guitarra no palco, foi imensa”, inicia a postagem.

“Lamentamos sua morte trágica e prematura e lembramos das palavras gentis, do senso de humor, do rosto sorridente, do brilho musical do homem que desempenhou um papel tão importante na história do ABBA. Ele fará muita falta e nunca será esquecido”, conclui a nota.

Lasse Wellander iniciou sua carreira na década de 1960, época na qual tocou em bandas locais da Suécia. A primeira oportunidade com o ABBA surgiu em 1974, quando participou de algumas sessões de gravação com o grupo. Foi o início de um longo período de colaborações, incluindo trilhas sonoras dos filmes “Mamma Mia” e “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”, turnês e o álbum “Voyage”, lançado em novembro de 2021.

"Um grande músico e humilde como poucos"

Na página do guitarrista no Facebook, um comunicado da família informou que ele morreu na última sexta-feira, 7, vítima de um câncer. “É com uma tristeza indescritível que temos que anunciar que nosso amado Lasse adormeceu. Lasse recentemente adoeceu com o que acabou sendo um câncer generalizado e no início da Sexta-feira Santa faleceu silenciosamente, cercado por pessoas próximas a ele”, afirma a nota.

“Você foi um grande músico e humilde como poucos, mas acima de tudo você foi um marido, pai, irmão, tio e avô maravilhoso. Gentil, seguro, atencioso e amoroso... e muito mais, que não pode ser descrito em palavras. Um centro em nossas vidas, e é inimaginável que agora tenhamos que viver sem você. Nós o amamos e sentimos muito sua falta”, se despede.

O ABBA

Com Björn Ulvaeus e Benny Andersson como escritores e produtores e Agnetha Fältskog e Frida oferecendo “seus vocais convincentes e carregados de emoção”, o ABBA foi um dos maiores grupos pop da década de 1970, com hits como “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All” e “Super Trouper”.

