Senhora do Destino: novela estreia no Viva nesta segunda, 13

Uma das novelas que marcou a televisão no início dos anos 2000, “Senhora do Destino” será reprisada no canal Viva, da Globoplay. A exibição está marcada para estrear na próxima segunda-feira, 13, a partir das 23 horas.

A trama de Aguinaldo Silva acompanha a história de Maria do Carmo, mãe de cinco filhos, que sucedeu na vida com muita luta e perseverança, mas ainda tem uma batalha para vencer: conseguir o amor de sua filha que foi sequestrada quando ainda era recém-nascida.

No elenco, grandes nomes da teledramaturgia nacional, como Susana Vieira, Carolina Dieckmann, Adriana Esteves, Renata Sorrah, José Wilker e Eduardo Moscovi. “Senhora do Destino” teve direção de Luciano Sabino, Marco Rodrigo e Cláudio Boeckel.

A novela será exibida no canal Viva de segunda-feira a sábado, a partir das 23 horas. Aos domingos, os capítulos de “Senhora do Destino” iniciam a partir das 19 horas.



