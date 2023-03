Vanessa da Mata em Fortaleza: cantora apresenta show da nova turnê

Vanessa da Mata apresenta repertório do novo disco, "Vem Doce", em show no mês de junho em Fortaleza

Vanessa da Mata já tem data para voltar aos palcos fortalezenses. A cantora anuncia, com exclusividade ao O POVO, show no dia 10 de junho deste ano no estacionamento do shopping Iguatemi Bosque. A apresentação marca os 20 anos de carreira da artista.

Neste mês de março, Vanessa lançou o disco "Vem Doce", sucessor de "Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina", divulgado há quatro anos. A turnê que vai correr o Brasil destaca o repertório do novo álbum. Dividido em três atos, o concerto tem direção assinada por Jorge Farjalla e apresenta a artista revisitando sua trajetória pessoal e musical.

Além dos últimos lançamentos, o setlist inclui os sucessos da carreira da artista, que acumula hits como "Amado", "Boa Sorte", "Ainda bem" e "Gente feliz".

Em "Vem Doce", a artista amplia ainda mais seu leque sonoro. Com 13 faixas, o álbum promove o encontro de diferentes gêneros da música brasileira como forró, piseiro, pop e MPB. O trabalho também reúne parcerias com artistas como João Gomes (em uma releitura de “Comentário a Respeito de John”, de Belchior), Marcelo Camelo e L7nnon.

Em entrevista ao O POVO, a artista falou sobre o atual momento da carreira. "Como eu sou prolífica, eu faço muita coisa, eu não consigo ficar quieta. Se eu ficar quieta, eu fico louca. Eu tenho uma necessidade enorme de falar, de compor, da melodia. Eu me arrumo escrevendo, eu me organizando cantando e isso é importante não só para a minha carreira, mas para mim, em primeiro lugar. Eu acho que isso vai surgir muitas vezes durante o caminho. Não é só agora", afirmou.

Os ingressos para o show em Fortaleza serão vendidos no site: www.achetickets.com.br/. Informações (85) 996798771.

