Turma da Mônica Jovem: conheça o novo elenco dos filmes

Após filmes bem sucedidos nos cinemas, a franquia de live action da "Turma da Mônica" chega em sua fase "jovem" no próximo longa-metragem. O "Turma da Mônica Jovem" ganhou título, elenco e sinopse nesta semana. Como a nova proposta traz os personagens adolescentes, assim como nos gibis, o elenco precisou ser trocado.

Mônica será vivida por Sophia Valverde, de "Poliana Moça", do SBT. Já Cebola será interpretado por Xande Valois ("Um Tio Quase Perfeito"). Magali será Bianca Paiva, de Chiquititas (SBT). Cascão por Theo Salomão ("Escola de Gênios") e Milena por Carol Roberto (ex-The Voice Kids).

A produção terá Maurício Eça ("Carrossel: O Filme" e "A Menina que Matou os Pais") na direção e roteiro original de Regina Negrini com a colaboração do Antonio Arruda.

Lançada em agosto de 2008, "Turma da Mônica Jovem" é uma publicação mensal dos Estúdios Mauricio de Sousa.

Sinopse da Turma da Mônica Jovem

Na trama divulgada, a Turma da Mônica Jovem se passa no primeiro dia de aula do ensino médio.

Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas.

Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo. Enquanto investigam o que está acontecendo, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro do Limoeiro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior.

