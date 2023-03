Quem é Jorge Lafond? Conheça artista homenageado pelo Google

Jornal do Commercio

O ator e comediante Jorge Lafond é o homenageado do Google nesta quarta-feira, 29. A data marca o aniversário de 71 anos do humorista brasileiro.

Ficou conhecido por interpretar a drag queen Vera Verão, popular na TV no fim da década de 1990 e começo dos anos 2000.

A personagem fazia parte do elenco de "A Praça é Nossa" do SBT, mas também fez parte de programas como "Viva o Gordo", "Os trapalhões" e da novela "Sassaricando" produzidos pela TV Globo.

Jorge era natural do Rio de Janeiro, formado em teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em dança africana.

Lafond morreu em 2003 aos 50 anos em São Paulo. No período, ele havia sido hospitalizado com problemas cardíacos.

Jorge para sempre verão

A história do artista inspirou o espetáculo "Jorge para sempre Verão", realizado pela produtora e autora Aline Mohamad, prima do artista. A peça, que abriu seleção para intérpretes de todo o Brasil, já realizou temporadas por São Paulo e Rio de Janeiro.

O texto da peça parte de uma carta enviada por uma prima de Jorge Lafond para ele, na qual continha um pedido de desculpas sobre uma relação que não aconteceu. A prima, na época uma criança, sofreu várias formas de bullying por ser sempre comparada a Jorge e apelidada de “prima do Jorginho".



“Isso cresceu de uma forma tão intensa nessa criança, que aos 10 anos de idade quando ela teve chance de conhecê-lo, ela não quis”, afirma Aline Mohamad sobre o desenrolar da peça.

